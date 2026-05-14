Jon Martin: “Bigarren zatian kostata ibili gara, ezin izan ditugu trantsizioak egin”
Jon Martinek sartu du Gironaren aurkako partidako gola, bere bigarrena eta “jarraitzeko asmoz”. Lehenengo zatian ondor aritu diren arren, “bigarrenean kostata” ibili direla azaldu du lasartearrak.
Realak bana egin du jaitsiera postuetan zen Gironaren aurka, Montilivin (1-1)
Txuri-urdinek aurrea hartu dute markagailuan lehen zatian, Jon Martinen golari esker, baina Kataluniako taldeak berdinketa lortu du atsedenaldiaren ostean, Stuaniren bidez. Girona jaitsiera postuetatik atera da gaurko berdinketari esker.
Pellegrino Matarazzo: “Kosta egin zaigu maila ona berriro hartzea, eta eutsi egin behar diogu"
Talde txuri-urdinaren entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du Gironaren aurkako partidaren atarian. Sevillaren aurka gertatutakoarekin ikasi behar dutela azpimarratu du entrenatzaile estatubatuarrak.
Jon Baldari premiazko ebakuntza egin behar izan diote, Kita taldekidearekin izandako kolpearen ondorioz
Esku-ohean atera zuten zelaitik, eta berehala eraman zuten Zaragozako Servet Ospitalera. Bertan, barean ebakuntza egin diote, eta egun batzuk eman beharko ditu ospitalean. Anoetako hegalekoak ez du gehiago jokatuko denboraldi honetan.
Sansek mailari eustea hurbilago du, Huesca mendean hartu baitu (1-2)
Horrela, zortzi jardunaldiko garaipenik gabeko bolada txarrari amaiera eman diote txuri-urdinek, eta bederatzi puntura utzi dituzte jaitsiera postuak. Bigarren zatian, Ansotegiren taldea jokalari bat gutxiagorekin geratu da, epaileak Mikel Rodriguez egotzi baitu.
Gorrotxategi: “Europan egon arren, gehiago lehiatu behar dugu"
Realeko jokalariak Betisen aurka lortutako berdinketaz (2-2) hitz egin du, EA Sports Ligako 35. jardunaldian.
Realak puntu bat berreskuratu du Betisen aurka (2-2)
0-2 galtzen hasi arren, Oskarssonen eta Oyarzabalen golek puntu bat atera dute txuri-urdinentzat EA Sports Ligako 35. jardunaldian.
Realak olatu aparretan jarraitzen du, Granada ere garaituta (3-0)
Realak garaipen argia lortu du Granadaren aurka Zubietan (3-0), Cecilia Marcosen, Claire Lavogezen eta Klara Cahynovaren golei esker. Joan den asteburuan Europarako sailkapena ziurtatu ondoren, txuri-urdinek modu ezin hobean ospatu dute denboraldi historikoa zaleen aurrean.
Rino Matarazzo, Reala-Betis partidaz: “Ligan, % 90 ez da nahikoa irabazteko”
Larunbatean, 21:00etan, Realak Betis jasoko du etxean, Anoetan. Bezperan, Zubietan, Rino Matarazzo txuri-urdinen entrenatzaileak neurketa hori izan du hizpide, eta adierazi du bere taldeak galdera bati erantzun behar diola: “Betis baino hobeak al gara?”.
Aritz Elustondok jokalari txuri-urdin izateari utziko dio denboraldi amaieran
Klubak jokalariari jakinarazi dio bi aldeak lotzen dituen kontratua ez duela berrituko. Beasaingo futbolariak, kapitainetako batek, 2014ko abenduan egin zuen debuta, eta 310 partida ofizial jokatu ditu lehen taldean ibili den 11 denboraldietan.