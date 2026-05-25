Caleta-Carrek eta Wesleyk ez dute Realean jarraituko
Kroaziako atzelaria Olympique Lyonera (Frantzia) itzuliko da, eta aurrelari brasildarra Saudi Arabiako Al-Nassr taldera. Caleta-Car hasierako hamaikakoetan izan da denboraldiaren zati handi batean; Wesleyk, aldiz, minutu gutxi batzuk besterik ez ditu jokatu.
Realak ofizial egin du gaur Duje Caleta-Car atzelari kroaziarrak eta Wesley Gassova aurrelari brasildarrak ez dutela talde txuri-uridnean jarraituko. Biek utzita jokatu dute orain arte, eta Realak jokalariak erosteko aukera zuen, baina ez gauzatzea erabaki du.
Caleta-Car joan den udan 2025-26 denboraldirako lehen fitxaketa izan zen. Orain bere jatorrizko taldera itzuliko da, Olympique Lyonera (Frantzia). Bestalde, Wesley Gassova neguko merkatuan iritsi zen Donostiara. Brasildarra Saudi Arabiako Al-Nassr talderan bueltatuko da berriro.
Caleta-Car denboraldiaren zati handi batean hasierako hamaikakoetan izan da, nahiz eta talde txuri-urdina konbentzitu ez duen errendimenduarekin. Wesley, ostera, bere jatorrizko taldera itzuliko da neurketa gutxitan banatutako minutu eskas batzuk jokatu ondoren.
Gaur argitaratutako ohar batean, Realak amaitutzat eman ditu bien ekarpenak, eta gogorarazi du bi jokalariak "denboraldi ahaztezin baten arrakastaren parte" izan direla. Anoetako taldeak Errege Kopa irabazi du, eta hamargarren postuan sailkatu da Ligan.
"Larunbatean Bartzelonan Espanyolen aurka jokatu genuen neurketak denboraldi ahaztezin bati amaiera eman zion, beste garaikur bat irabaztera eraman gaituena", adierazi du Realak bere agirian.
"Duje Caleta Car eta Wesley Gassova arrakasta horren parte izan dira, eta klubak armarriarekin izandako konpromisoa eskertu nahi die gure artean izan diren denboran, eta, aldi berean, onena opa die etorkizun pertsonal eta profesionalerako", dio oharrak.
