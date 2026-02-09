Aramburu: “Llevamos tiempo cerca de la final; vamos a ir a por todas”
Nos hemos reunido con Jon Mikel Aramburu, jugador de la Real, y uno de los futbolistas que más destaco en derbi liguero contra el Athletic en San Mamés. Con las semifinales de Copa a la vuelta de la esquina, hemos hablado sobre el partido del miércoles, el equipo y, como no, la final.
Te puede interesar
La Real Sociedad se toma la revancha de la Copa (2-0)
La Real Sociedad ha ganado 2-0 al Levante Badalona, equipo que le dejó fuera de la Copa de la Reina, en el partido correspondiente a la 19ª jornada de la Liga F Moeve disputado en Zubieta, en el que Lagovez ha marcado el primer gol en la primera parte y Eizagirre el segundo en el descuento.
Gorrotxategi: "El fútbol son rachas, y ahora estamos en un gran momento"
El jugador de la Real Sociedad ha hablado de su victoria ante el Elche (3-1) en la 23ª jornada de LaLiga EA Sports (declaraciones en euskera).
La Real de Matarazzo sigue imparable (3-1)
El equipo txuri-urdin ha ganado 3-1 al Elche, con goles de Sucic, Oyarzabal y Oskarsson, y sigue sin caer desde que vino el nuevo entrenador.
El Sanse rompe su racha negativa ante el Andorra (1-2)
Los goles de Gorosabel y Carrera han permitido al equipo donostiarra huir de la zona del descenso momentáneamente.
Matarazzo: "Es muy especial tener un derbi contra el Athletic en semifinales"
Declaraciones de Pellegrino Matarazzo sobre el derbi que les enfrentará al Athletic en las semifinales de la Copa del Rey.
La Real recibe un jarro de agua fría en la prórroga y se queda a las puertas de semifinales (0-1)
Las pupilas de Arturo Ruiz han gozado de la oportunidad más clara del partido en los últimos minutos del choque, pero el penalti lanzado por Pardo lo ha detenido la portera del Badalona, María López. En la segunda parte de la prórroga, Pinillos ha metido el tanto que ha decantado la eliminatoria.
Remiro: “Tenemos que seguir en esta dinámica, en esta ola; estamos con ganas y con ilusión”
La Real se ha clasificado para las semifinales de Copa tras ganar 2-3 al Alavés, en Mendizorroza. Según ha contado Alex Remiro, “El descanso ha sido determinante, hemos corregido las cosas que estábamos haciendo mal”, contento con la victoria, pero centrado en los siguientes retos.
Dos partidos de sanción para Brais Méndez por su expulsión en el derbi de San Mamés
La Real presentó alegaciones por una tarjeta roja que tachó de "escándalosa", pero el comité no las ha tenido en cuenta y ha sancionado al jugador. Así, Brais será baja en los encuentros ante el Elche CF y el Real Madrid.
Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa“
El técnico del conjunto txuri-urdin ha aclarado: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa, estamos muy emocionados para el partido de mañana” y define el partido ante el Alavés como “nuestra primera final”. Además, Matarazzo espera a los mejores jugadores del conjunto babazorro, “han tenido dos días más para descansar, por tanto, no tienen que rotar”.