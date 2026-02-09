COPA DEL REY
Aramburu: “Llevamos tiempo cerca de la final; vamos a ir a por todas”

18:00 - 20:00
Aramburu. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Aramburu Errege Koparen inguruan: "Denbora daramagu finaletik gertu; guztion bila goaz"
author image

EITB

Última actualización

Nos hemos reunido con Jon Mikel Aramburu, jugador de la Real, y uno de los futbolistas que más destaco en derbi liguero contra el Athletic en San Mamés. Con las semifinales de Copa a la vuelta de la esquina, hemos hablado sobre el partido del miércoles, el equipo y, como no, la final.

Derbi entre el Athletic y la Real Sociedad en las semifinales de la Copa del Rey
Los encuentros entre Athletic-Real Sociedad de Copa serán el 11 de febrero y el 4 de marzo
La eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad, en directo, en EITB
Matarazzo: "Es muy especial tener un derbi contra el Athletic en semifinales"
Nico Serrano: "Tenemos la moral para afrontar la semifinal"
Fútbol Real Sociedad Copa del Rey

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa“

El técnico del conjunto txuri-urdin ha aclarado: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa, estamos muy emocionados para el partido de mañana” y define el partido ante el Alavés como “nuestra primera final”. Además, Matarazzo espera a los mejores jugadores del conjunto babazorro, “han tenido dos días más para descansar, por tanto, no tienen que rotar”.

