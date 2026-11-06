OSASUNA VS ATHLETIC
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Arrasate: “Beraien jokalari garrantzitsuenek bertsiorik onena berreskuratu dute, talde oso arriskutsua da”

Iragarkia
JAGOBA ARRASATE ANTE DEL DERBI
18:00 - 20:00

Jagoba Arrasate, partidaren aurreko prentsaurrekoan. Argazkia: EITB

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Jagoba Arrasatek Athleticen aurkako derbiaren atarian hitz egin du, eta Osasunak gaur egun duen egoera zailaren aurrean garaipena behar duela azpimarratu du. Gorritxoen entrenatzaileak aitortu du aste gogorrak izan direla, Teneriferen eta Andorraren arteko partidaren ostean Jesus de Miguel hil eta gero. Kirol arloan, 23 jokalari deitu ditu, baina Aimar Oroz, Jorge Rando eta Romein del Castillo bajan daude. Horren ustez, inportantea izango da Sadarren biltzen diren zaleen bultzada jasotzea eta jokalariek bere bertsiorik onena erakustea.

Futbola Athletic Club Osasuna Euskal Derbia Jagoba Arrasate

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