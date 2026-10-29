ATLETICO CALATAYUD - OSASUNA
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Jagoba Arrasate: “Aurkaria errespetatu dugu eta seriotasuna eman diogu, oro har, partidarekin gustura”

Iragarkia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jagoba Arrasate “gustura” gelditu da Osasunak Atletico Calatayuden aurka egindako partidarekin. Taldeak konfiantza behar duela azaldu du, eta gaurkoa horretarako baliagarria izango dela beraientzat.

Futbola Osasuna Errege Kopa

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