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Jagoba Arrasate: “Aurkaria errespetatu dugu eta seriotasuna eman diogu, oro har, partidarekin gustura”
Jagoba Arrasate “gustura” gelditu da Osasunak Atletico Calatayuden aurka egindako partidarekin. Taldeak konfiantza behar duela azaldu du, eta gaurkoa horretarako baliagarria izango dela beraientzat.
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