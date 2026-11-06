OSASUNA VS ATHLETIC
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Arrasate: “Si les damos de comer, si hacemos el partido que ellos quieren, es un rival peligroso”

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JAGOBA ARRASATE ANTE DEL DERBI
18:00 - 20:00

Jagoba Arrasate en la rueda de prensa previa al partido. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Arrasate: “Beraien jokalari garrantzitsuenek bertsiorik onena berreskuratu dute, talde oso arriskutsua da”
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Última actualización

Jagoba Arrasate ha comparecido en la previa del derbi ante el Athletic, en el que Osasuna afronta la necesidad de sumar los tres puntos para alejarse de la zona baja de la clasificación. El técnico rojillo ha reconocido que han sido días complicados tras el fallecimiento de Jesús de Miguel en el encuentro entre el Tenerife y el Andorra. En lo deportivo, ha convocado a 23 jugadores, con las bajas de Aimar Oroz, Jorge Rando y Romein del Castillo. Arrasate considera fundamental que la afición empuje al equipo y que sus jugadores ofrezcan su mejor versión.

Fútbol Athletic Club Osasuna Derbi Vasco Jagoba Arrasate

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