OSASUNA
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Anai Morales Osasunara itzuliko da

Larragako jokalaria urtarrilean itzuliko da Osasunara, UD Logroñesen 10 partidatan 9 gol sartuta.
Anai Morales Racingen aurkako partida batean. Argazkia: Osasuna
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Anai Morales urtarrilean bueltatuko da UD Logroñesetik Osasunara, entitate gorritxoak lagapen-akordioan jasotako berreskuratze klausula gauzatu ondoren. Talde nafarraren erasoko eraginkortasun eza ikusita hartu du klubak hegalekoaren itzulera aurreratzeko erabakia.

Moralesek denboraldi hasiera bikaina egin du errioxako taldean: 9 gol sartu ditu jokatu dituen 10 partidatan. Datu horrek, klub gorritxoaren arreta deitzeaz gain, Federazioaren Lehen Mailako sentsazio ere bihurtu dute.

Osasunak eskerrak eman dizkio UD Logroñesi “bere prestakuntza-prozesuan laguntzeagatik”.

Federazioaren Lehen Maila Futbola Osasuna EA Sports Liga

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