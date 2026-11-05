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Anai Morales Osasunara itzuliko da
Larragako jokalaria urtarrilean itzuliko da Osasunara, UD Logroñesen 10 partidatan 9 gol sartuta.
Anai Morales urtarrilean bueltatuko da UD Logroñesetik Osasunara, entitate gorritxoak lagapen-akordioan jasotako berreskuratze klausula gauzatu ondoren. Talde nafarraren erasoko eraginkortasun eza ikusita hartu du klubak hegalekoaren itzulera aurreratzeko erabakia.
Moralesek denboraldi hasiera bikaina egin du errioxako taldean: 9 gol sartu ditu jokatu dituen 10 partidatan. Datu horrek, klub gorritxoaren arreta deitzeaz gain, Federazioaren Lehen Mailako sentsazio ere bihurtu dute.
Osasunak eskerrak eman dizkio UD Logroñesi “bere prestakuntza-prozesuan laguntzeagatik”.
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