SEVILLA-OSASUNA (2-0)
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Jagoba Arrasate: “Nahi eta ezin izan da; onartu behar da Sevillak modu onez irabazi gaituela”

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18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

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Azken eguneratzea

Osasunak 2-0 galdu du Sevillaren aurka. Partidaren ostean, Jagoba Arrasatek azaldu du lehen 15-20 minutu “oso onak” egin dituztela, baina hortik aurrera “asko kostatu” zaiela. 

Futbola Jagoba Arrasate Osasuna EA Sports Liga

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