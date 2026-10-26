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Jagoba Arrasate: “Nahi eta ezin izan da; onartu behar da Sevillak modu onez irabazi gaituela”
Osasunak 2-0 galdu du Sevillaren aurka. Partidaren ostean, Jagoba Arrasatek azaldu du lehen 15-20 minutu “oso onak” egin dituztela, baina hortik aurrera “asko kostatu” zaiela.
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