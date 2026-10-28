KALATAYUD-OSASUNA
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Jagoba Arrasate: “Aurkaria errespetatu behar da, ondo prestatu eta ustezko nagusitasuna zelaian erakutsi”

Iragarkia
18:00 - 20:00
Jagoba Arrasate Errege Kopako Calatayuden aurkako partidaren aurreko prentsaurrekoan.
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Azken eguneratzea

Osasunak Calatayud izango du aurkari bihar, talde gorritxoaren debuta izango dena Errege Kopan. Jagoba Arrasatek aurreratu duenez, "hamaikako erabat berria" ikusiko dugu.

Futbola Jagoba Arrasate Osasuna Errege Kopa

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