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Jagoba Arrasate: “Aurkaria errespetatu behar da, ondo prestatu eta ustezko nagusitasuna zelaian erakutsi”
Osasunak Calatayud izango du aurkari bihar, talde gorritxoaren debuta izango dena Errege Kopan. Jagoba Arrasatek aurreratu duenez, "hamaikako erabat berria" ikusiko dugu.
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