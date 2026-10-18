OSASUNA VS RACING (2-0)
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Asier Osambela: “Oso eroso egon gara lehen momentutik”

Publicidad
DECLARACIONES OSAMBELA ANTE EL RACING
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna 2-0 gailendu zaio Racingi Sadarren, EA Sports Ligako 9. jardunaldiko partidan. Asier Osambelak bere lehen gola egin du Osasunarekin Racingen aurka, azken txanpan, eta gorritxoen garaipena ziurtatzeko balio izan du.

Futbola Osasuna

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X