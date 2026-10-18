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Asier Osambela: “Oso eroso egon gara lehen momentutik”
Osasuna 2-0 gailendu zaio Racingi Sadarren, EA Sports Ligako 9. jardunaldiko partidan. Asier Osambelak bere lehen gola egin du Osasunarekin Racingen aurka, azken txanpan, eta gorritxoen garaipena ziurtatzeko balio izan du.
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