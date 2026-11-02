El Deportivo remonta a Osasuna, que continúa con su mala racha a domicilio (2-1)

Osasuna no ha arrancado bien en Riazor, y, en ese sentido, en ese inicio ha sido clave el trabajo de Sergio Herrera, que ha vuelto a ser titular. El portero del equipo navarro ha evitado el gol de Yeremay en dos acciones, en los minutos dos y siete de juego, en las que ha estado impecable, rápido y muy atento. Raúl Moro y Budimir, pasado ya el primer cuarto de hora, han protagonizado los primeros remates de Osasuna, que se ha adelantado en el minuto 33: el portero del Deportivo, Leo Román, sin pretenderlo, ha entregado el balón a Dubasin, este ha combinado con Moi Gómez, y la asistencia del centrocampista a Ante Budimir la ha aprovechado perfectamente el delantero croata, que continúa magnífico en el apartado goleador.