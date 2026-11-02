El Deportivo remonta a Osasuna, que continúa con su mala racha a domicilio (2-1)
Osasuna ha perdido, por 2-1, ante el Deportivo, en ABANCA-Riazor, en La Coruña, en la undécima jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027, este lunes por la noche. Ante Budimir, en el minuto 33, ha marcado el gol de Osasuna, pero, en el segundo tiempo, en los minutos 64 y 87, en Deportivo, por mediación de Mario Soriano y de Nsongo, ha hecho dos goles con los que ha remontado el marcador y se ha hecho con la victoria. Así, Osasuna, con once puntos, es decimoquinto en la clasificación; los de Jagoba Arrasate llevan cinco partidos consecutivos sin puntuar fuera de El Sadar.
Osasuna no ha arrancado bien en Riazor, y, en ese sentido, en ese inicio ha sido clave el trabajo de Sergio Herrera, que ha vuelto a ser titular. El portero del equipo navarro ha evitado el gol de Yeremay en dos acciones, en los minutos dos y siete de juego, en las que ha estado impecable, rápido y muy atento. Raúl Moro y Budimir, pasado ya el primer cuarto de hora, han protagonizado los primeros remates de Osasuna, que se ha adelantado en el minuto 33: el portero del Deportivo, Leo Román, sin pretenderlo, ha entregado el balón a Dubasin, este ha combinado con Moi Gómez, y la asistencia del centrocampista a Ante Budimir la ha aprovechado perfectamente el delantero croata, que continúa magnífico en el apartado goleador.
Ya en el segundo tiempo, Iker Muñoz ha dispuesto de una buena oportunidad para hacer el segundo gol de Osasuna, pero su disparo, en el minuto 54, se ha ido desviado. Los de Jagoba Arrasate parecían tener el choque bien controlado, con el Deportivo sin crear apenas peligro, pero, en el minuto 64, en una falta cerca del área, Mario Soriano ha empatado el encuentro, con un buen lanzamiento por bajo.
En otra falta, en el minuto 23 del segundo tiempo, Luismi Cruz ha chutado al poste izquierdo de Sergio Herrera. El Deportivo se ha crecido con el 1-1, aunque Osasuna ha sabido hacer frente a esa ofensiva del equipo gallego. No ha podido, no obstante, frenar a Traoré, que, en el minuto 87, se ha internado por la derecha; su centro lo ha rematado de cabeza Aubameyang, y Herrera ha rechazado ese remate, pero Nsongo ha aprovechado para mandar el balón a las mallas.
Osambela ha tenido una buena opción para empatar a dos, pero su cabezazo ha ido al travesaño, y el choque ha concluido con el 2-1, que ha impedido a Osasuna sumar en Riazor.