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Zuzenean, 12:30etik aurrera: Jagoba Arrasate Osasunaren entrenatzaile berriaren aurkezpena

Iragarkia
Futbola Osasuna jagoba Arrasate
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Osasunak Jagoba Arrasate entrenatzaile berria aurkeztuko du Sadarren; bizkaitarra Luis Miguel Ramisen ordez arituko da; jarraitu, zuzenean, prentsaurrekoa. 

Futbola Osasuna Jagoba Arrasate EA Sports Liga

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