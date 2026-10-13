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Zuzenean, 12:30etik aurrera: Jagoba Arrasate Osasunaren entrenatzaile berriaren aurkezpena
Osasunak Jagoba Arrasate entrenatzaile berria aurkeztuko du Sadarren; bizkaitarra Luis Miguel Ramisen ordez arituko da; jarraitu, zuzenean, prentsaurrekoa.
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