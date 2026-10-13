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En directo, desde las 12:30: presentación de Jagoba Arrasate como entrenador de Osasuna
Euskaraz irakurri: Jagoba Arrasateren aurkezpena Osasunako entrenatzaile bezala zuzenean
Osasuna va a presentar, en El Sadar, a Jagoba Arrasate como nuevo entrenador, en sustitución de Luis Miguel Ramis; sigue, en directo, la rueda de prensa del técnico.
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