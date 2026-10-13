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Jagoba Arrasate: “Osasunak nire beharra duela eta nik Osasunarena sentitzen dut”
Jagoba Arrasate Osasunako entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du astearte eguerdian, talde gorritxoan ekingo duen bigarren aroari hasiera emateko. Eskertuta, indartsu eta gogotsu dagoela azaldu du hedabideen aurrean.
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