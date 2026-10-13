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Jagoba Arrasate, en su presentación: “Siento que Osasuna me necesita, y siento que puedo ayudar a Osasuna”
“Creo en Osasuna, y creo que, en la vida, hay que ser agradecido, siempre, y, a veces, hay que ser valiente, también”, ha señalado el técnico vizcaíno, que, después de algo más de dos temporadas, vuelve al club navarro. Arrasate ha fijado la permanencia como primer objetivo, en la rueda de prensa en la que ha sido presentado.
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