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Maroan Sannadik “gihar lesio moderatu-larria” du

Athleticeko aurrelaria, Bilboko taldearen eta Realaren arteko derbian, ezker muskulatura iskiotibialean lesionatu zen. Hala, ematen du ezingo duela aritu larunbatean jokatuko duten Osasuna-Athletic partidan.

Maroan Sannadi, Realaren aurkako partidan lesionatuta. Argazkia: Athletic Club

Maroan Sannadi, Realaren aurkako partidan lesionatuta. Argazkia: Athletic Club

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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Maroan Sannadi Athleticeko aurrelariak “gihar lesio moderatu-larria” du, astelehenean Bilboko klubak iragarri duenez, eta ematen du ezingo duela aritu larunbatean jokatuko duten Osasuna-Athletic partidan; norgehiagoka horren ostean, hurrengo asteburuan ez da EA Sports Ligan lehiarik izango. Hain zuzen ere, Maroanek ezker muskulatura iskiotibialean du lesioa, Athleticek emandako mediku-txostenaren arabera.

Futbolari gasteiztarrak igandean San Mamesen jokatutako Athletic-Reala derbian hartu zuen min; neurketa hasi eta berehala izandako jokaldi batean lesionatu zen Maroan. 

EA Sports Liga Lesioak Euskal Derbia Athletic Club

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