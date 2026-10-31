Athletic vs Reala
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Terzic: “Prest egon behar dugu emozioak azaleratzeko, baina baita burua hotz mantentzeko ere"

Iragarkia
LEZAMA (BIZKAIA), 31/10/2026.- El entrenador del Athletic Club de Bilbao, Edin Terzic, ofrece una rueda de prensa este sábado, previa al partido liguero que disputará su equipo el domingo ante la Real Sociedad en el estadio de San Mamés de Bilbao. EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00
Edin Terzic. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Athleticeko entrenatzaileak Realaren aurka igandean San Mamesen jokatuko duten derbiaz hitz egin du, EA Sports Ligako 11. jardunaldian. Gogotsu da bere lehen euskal derbia jokatzeko eta, batez ere, irabazteko.

Futbola Edin Terzić Athletic Club EA Sports Liga Euskal Derbia

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