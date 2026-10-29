Athleticek bere maila inposatu du AE Praten aurka (1-6)
Athleticek etxeko lanak egin ditu Hospitalet de Llobregaten eta Errege Kopako bigarren kanporaketarako txartela lortu du AE Prati 1-6 irabazita. Talde zuri-gorriak edozein ezusteko saihesteko hautua egin du, goian presioa egin eta saria aurkitu du 29. minutuan, Sannadik sartutako golari esker. Robert Navarrok abantaila handitu du handik gutxira, baloia berreskuratu eta Carlos Garcia gaindituta.
Pratek ez du partida galdutzat eman eta Aresoren akatsa aprobetxatu du Gustavo Reinkeren bitartez, markagailuko aldea murrizteko. Baina hiru minutu geroago, Nico Serranok erantzun eta 1-3koa sinatu du atsedenaldia baino lehen.
Bigarren erdian, bilbotarrek zeukaten abantaila baliatu dute, baina beharrezkoak ez diren arriskuak hartu gabe. Pratek zailtasun gehiago izan ditu zuri-gorrien areara hurbiltzeko eta norgehiagokak aparteko ezustekorik gabe egin du aurrera. Egindako aldaketek minutuak eman dizkiete hainbat jokalari gazteri, non Condek lehen taldearekin debutatzeko aukera izan duen.
Azken minutuetan, Athleticek bere egin du partida Vizcay, Imga eta Seltonen golekin. Azken horrek, zelaira sartu berritan, behin betiko 1-6koarekin itxi du markagailua.