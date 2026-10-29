Abenduaren 9an jokatuko da Rayo-Athletic partida, ateak itxita, Vallecasen
Zale rayistek objektuak jaurtitzeagatik bertan behera geratu zen Rayo-Athletic partida abenduaren 9an jokatuko da, 20:00etan.
Rayo Vallecanok eta Athletic Clubek EA Sports Ligako zortzigarren jardunaldiko partidari ekingo diote abenduaren 9an, asteazkenean, 20:00etan. LaLigak ohar ofizial baten bidez jakinarazi duenez, partida Vallecaseko Estadioan jokatuko da, ateak itxita, Espainiako Futbol Federazioko (RFEF) epaile bakarrak 2026ko urriaren 16an emandako ebazpena betez.
Jose Maria Sanchez Martinez epaileak partida bertan behera utzi zuen lehen zatian. Izan ere, paperezko hegazkinak eta plastikozko bola txikiak jaurti ziren berdegunera behin eta berriz, eta horrek partida normaltasunez jokatzea eragotzi zuen. Gertakari horiek Rayoren jarraitzaileek Raul Martin Presa klubeko presidentearen kudeaketaren aurka egindako protesten esparruan gertatu ziren, non hilabeteak daramatzaten presidentearen irteera eskatzen.
Diziplina-ebazpenak jada ezarri zuen talde madrildarrak bere gain hartu beharko dituela Athletic Cluben joan-etorrien gastuak, araudiaren arabera inskribatuta dauden futbolari guztiek ere parte hartu ahal izango dute, "jokatu ziren minutuetan zelaian izan ziren edo ez gorabehera”.