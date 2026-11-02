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Unai Simonek San Mamesen aitortza jaso du

Iragarkia
BILBAO, 01/11/2026.- El portero del Athletic, Unai Simón, ofrece a su afición el Trofeo Yashin recibido en la gala del Balón de Oro y que le reconoce como el mejor portero del mundo, antes de comenzar el partido de Liga en Primera División que Athletic Club y Real Sociedad disputan este domingo en el estadio de San Mamés. EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00

Unai Simonek zaleen omenaldia jaso zuen San Mamesen

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Azken eguneratzea

Unai Simon Athleticen atezainari omenaldia egin diote bart San Mamesen, Realaren aurkako derbian, urteko atezain onenaren Yashin saria jaso ondoren. Saria astelehenean jaso zuen, Londresen egindako sari-banaketan.

Unai Simon Athletic Club EA Sports Liga Euskal Derbia

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