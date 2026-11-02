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Unai Simonek San Mamesen aitortza jaso du
Unai Simon Athleticen atezainari omenaldia egin diote bart San Mamesen, Realaren aurkako derbian, urteko atezain onenaren Yashin saria jaso ondoren. Saria astelehenean jaso zuen, Londresen egindako sari-banaketan.
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