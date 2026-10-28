Errege Kopa
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Edin Terzic: “2024ko Kopako finalaren osteko irudiak ikusteak eragin zuen nik onartzea Athleticen egotea”

Iragarkia
Edin Terzic (Athletic)
18:00 - 20:00
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Azken eguneratzea

Ostegunean, 21:00etan, Athleticek 2026-2027 denboraldiko Errege Kopako aurreneko partida kanporaketa jokatuko du, Prat aurkari; Edin Terzic Bilboko taldearen entrenatzaileak txapelketa horrek zale zuri-gorrien artean sortzen duen ilusioa izan du hizpide: “Berezia da klubarentzat”, nabarmendu du. 

Errege Kopa Edin Terzić Futbola Athletic Club

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