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Edin Terzic: “2024ko Kopako finalaren osteko irudiak ikusteak eragin zuen nik onartzea Athleticen egotea”
Ostegunean, 21:00etan, Athleticek 2026-2027 denboraldiko Errege Kopako aurreneko partida kanporaketa jokatuko du, Prat aurkari; Edin Terzic Bilboko taldearen entrenatzaileak txapelketa horrek zale zuri-gorrien artean sortzen duen ilusioa izan du hizpide: “Berezia da klubarentzat”, nabarmendu du.
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