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Maroan Sannadi sufre una lesión muscular “moderada-severa”
El delantero vitoriano del Athletic se lesionó, en el derbi entre el equipo bilbaíno y la Real Sociedad, en la musculatura isquiotibial izquierda. Así, apunta a ser baja en el Osasuna-Athletic de este sábado.
Euskaraz irakurri: Maroan Sannadik “gihar lesio moderatu-larria” du
El delantero del Athletic Maroan Sannadi sufre una lesión muscular “moderada-severa”, según ha anunciado este lunes el club bilbaíno, y apunta a ser baja en el partido Osasuna-Athletic de este sábado, que será el preludio de un fin de semana en el que no habrá competición en LaLiga EA Sports. En concreto, Maroan está lesionado en la musculatura isquiotibial izquierda, precisa el informe médico facilitado por el Athletic.
El futbolista vitoriano se lesionó en el derbi Athletic-Real Sociedad jugado este domingo en San Mamés, en una jugada que tuvo lugar justo en el inicio del encuentro.
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