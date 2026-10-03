Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Athleticek puntu bat eskuratu du Madril CFF taldearen etxean (2-2)
Bibiane Schulzek sartu ditu euskal taldearen bi golak. Zuri-gorriek aurkariaren lehenengoa irauli dute, baina, azkenean, ezin izan dute garaipena lortu.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Nico Williamsek lesionatuta utzi du Espainiako selekzioaren kontzentrazioa
ZUZENEAN
Duela min.
Dani Vivian, lesioaren ostean: “Progresioa oso ona izan da eta ez nuen espero nagoen moduan egotea”
ZUZENEAN
Duela min.
Athleticek 193 milioiko diru-sarrerekin itxi du 25-26 denboraldia
ZUZENEAN
Duela min.
Athleticek 3-2 hartu du mendean Atletico Madril
ZUZENEAN
Duela min.
Athleticek 1.019 sarrera gehiago izango ditu San Mamesen, gonbidapenak murriztuta, Uriartek azaldu duenez
ZUZENEAN
Duela min.
Europako txapelketaren baterako sailkatzea da Athleticen helburua 2026-2027 denboraldian, Jon Uriarteren esanetan
ZUZENEAN
Duela min.
Gerenabarrena: “Nire helburua Athleticen betiko geratzea da”
ZUZENEAN
Duela min.
Eider Arana: “Aurkariaren arean argitasuna falta izan zaigu"
ZUZENEAN
Duela min.
Terzic: “Partida nola jokatu eta hobeak nola izan aztertzen dut"
Gehiago ikusi