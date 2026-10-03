MOEVE F LIGA

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Athleticek puntu bat eskuratu du Madril CFF taldearen etxean (2-2)

Iragarkia
Madril vs Athletic
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bibiane Schulzek sartu ditu euskal taldearen bi golak. Zuri-gorriek aurkariaren lehenengoa irauli dute, baina, azkenean, ezin izan dute garaipena lortu. 

Emakume kirolariak Moeve F Liga Futbola Athletic Club

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