Reala vs Athletic
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Valero: “Derbian irabaztera atera behar gara, denarekin"

Iragarkia
Maite Valero
18:00 - 20:00
Maite Valero. Foto: EITB
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Athleticeko jokalariak igandean Realaren aurka Zubietan jokatuko duten euskal derbiaz hitz egin du, F Moeve Ligako 11. jardunaldian.

Futbola Emakume kirolariak Athletic Club Moeve F Liga Euskal Derbia

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