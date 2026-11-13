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Valero: “Derbian irabaztera atera behar gara, denarekin"
Athleticeko jokalariak igandean Realaren aurka Zubietan jokatuko duten euskal derbiaz hitz egin du, F Moeve Ligako 11. jardunaldian.
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