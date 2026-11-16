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Dani Vivianek giharretako lesioa du ezker hankako soleoan

Athletic Clubeko atzelariak "giharretako lesio moderatua" du ezker hankako soleoan eta bilakaeraren zain dago.

(Foto de ARCHIVO) Dani Vivian of Athletic Club runs with the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Athletic Club de Bilbao at Riyadh Air Metropolitano stadium on April 25, 2026, in Madrid, Spain. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press 25/4/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Dani Vivian. Irudia: Europa Press
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Dani Vivian Athleticeko atzelariak "giharretako lesio moderatua" du ezker hankako soleoan. Talde zuri-gorriak beharrezko probak egin ostean baieztatu du gasteiztarraren lesioa.

Jokalaria "bilakaeraren zain” geratzen da, klubak argitaratu duen mediku-txostenean jakinarazi duenez.

Futbola Athletic Club EA Sports Liga

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