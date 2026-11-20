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Nico: “Askoz gehiago egiteko gai gara"
Athleticeko jokalariak Espanyolen aurkako porrotari buruz hitz egin du (0-1) San Mamesen jokatu den EA Sports Ligako 13. jardunaldiko partidan. Gola lortzeko duten zailtasuna nabarmendu du.
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