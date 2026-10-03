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El Athletic suma un punto en su visita al Madrid CFF (2-2)
Euskaraz irakurri: Athleticek puntu bat eskuratu du Madril CFF taldearen etxean (2-2)
Bibiane Schulze ha marcado los dos goles del equipo vasco, que ha remontado el primer tanto de su rival pero que, finalmente, se ha tenido que conformar con el empate.
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