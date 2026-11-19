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Terzic: “Talde arrakastatsua izan nahi dugu, etxean zein kanpoan”
Azaroko etenaldiaren aurretik, Athleticek azken hamar partidetatik bat besterik ez du galdu. Bolada onari jarraipena eman nahi dio, ostiralean, San Mamesen jokatuko den Espanyolen aurkako partidan. Terzicek “jokatzeko irrikan” daudela adierazi du.
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