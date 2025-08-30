Txapeldunen Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Athleticek Txapeldunen Ligan jokatuko dituen partiden egunak eta ordutegiak

Athleticek San Mamesen egingo du debuta, irailaren 16an, Arsenalen kontra. Ligaxkako azken neurketan, berriz, Portugalgo Sporting izango du aurkari etxean.
Txapeldunen Ligako trofeoa. Argazkia: EFE
Txapeldunen Ligako trofeoa. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

UEFAk larunbatean jakinarazi du 2025-2026 denboraldiko Txapeldunen Ligako hasierako fasearen egutegi ofiziala. Hauek dira Athleticek ligaxkan jokatuko dituen partida guztien egunak eta ordutegiak:

Irailak 16

· Athletic Club – Arsenal FC (0-2)

Urriak 1

· Borussia Dortmund – Athletic Club (4-1)

Urriak 22

· Athletic Club – Karabakh FK (3-1)

Azaroak 5

· Newcastle United FC – Athletic Club (2-0)

Azaroak 25

· SK Slavia Praga – Athletic Club (0-0)

Abenduak 10

· Athletic Club – Paris Saint-Germain (0-0)

Urtarrilak 21

· Atalanta BC – Athletic Club (21:00)

Urtarrilak 28

· Athletic Club – Sporting Lisboa (21:00)

Dortmund, PSG eta Arsenal, Athleticen aurkari zailenen artean Txapeldunen Ligan
Athletic Club Txapeldunen Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X