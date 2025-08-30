Athleticek Txapeldunen Ligan jokatuko dituen partiden egunak eta ordutegiak
UEFAk larunbatean jakinarazi du 2025-2026 denboraldiko Txapeldunen Ligako hasierako fasearen egutegi ofiziala. Hauek dira Athleticek ligaxkan jokatuko dituen partida guztien egunak eta ordutegiak:
Irailak 16
· Athletic Club – Arsenal FC (0-2)
Urriak 1
· Borussia Dortmund – Athletic Club (4-1)
Urriak 22
· Athletic Club – Karabakh FK (3-1)
Azaroak 5
· Newcastle United FC – Athletic Club (2-0)
Azaroak 25
· SK Slavia Praga – Athletic Club (0-0)
Abenduak 10
· Athletic Club – Paris Saint-Germain (0-0)
Urtarrilak 21
· Atalanta BC – Athletic Club (21:00)
Urtarrilak 28
· Athletic Club – Sporting Lisboa (21:00)
Zure interesekoa izan daiteke
Berenguer: “Ez baduzu asmatzen, beste taldeak egingo du”
Athleticeko jokalariak, talde zuri-gorriak Espanyolen aurka jokatutako partida amaituta, nabarmendu du nola, porrota gorabehera, gol gehiago sartzeko aukerak sortu dituen; nafarrak egin du Ernesto Valverderen taldearen gol bakarra.
Athleticek Espanyolen aurka talka egin du, eta urtea porrot batekin bukatu du San Mamesen (1-2)
Berenguerrek zuri-gorriak aurreratu ditu lehen zatian, baina atsedenaldia baino lehen Romerok partida berdindu du. Aldageletatik bueltan, Millak bigarrena egin du, eta lehoiek ez dute erantzuten jakin.
Valverde: "Espanyolengana hurbildu nahi badugu, irabazi egin behar dugu"
Athleticek Espanyolen kontra jokatu du astelehenean San Mamesen. Bartzelonako taldea bolada onean dago, azken lau partidak irabazi baititu, eta talde zuri-gorriaren aurkari zuzena da Europako postuak lortzeko lehian.
Athleticek aurreikuspenak bete ditu Europaren aurka (0-3)
Athletic Erregina Kopako final-laurdenetarako sailkatu da. Daniela Agotek, Maite Valerok eta Ane Azkonak sartu dituzte zuri-gorrien golak.
Jauregizar: "Athleticekin gola sartzea beti da sentsazio oso polita"
Erdilari bermeotarrak zuri-gorriei final-zortzirenetarako sailkapena eman dien gola egin du. Bere taldeak "hasieratik amaierara oso partida serioa" jokatu duela uste du. Jauregizar pozik azaldu da bere golak sailkatzeko balio izan duelako.
Jauregizarrek Athletic erreskatatu du luzapenean, O Couto futbol-zelaiko lokatzean (0-1)
Valverderen mutilek hasiera txarra eman diote neurketari, baina minutuek aurrera egin ahala hobetzen joan dira. Hala ere, gol aukera oso gutxiko norgehiagoka izan da. Bigarren zatian Guruzetak baloi bat langara bidali du, aurreneko 90 minutuetako aukerarik argienean.
Valverde: "Dagoen zelaira egokitu behar gara, Kopa horrelakoa da, ezustekoz beteriko kutxa bat"
"Kanpoko jendeak ez daki zelako zailtasunak dakartzaten tankera honetako partidek. Are gehiago, batzuetan jokalariek ere ez dakite. Neurketa hasten denean konturatzen dira, eta une horretan dagoeneko galtzen ari zara", ohartarazi du Athleticen prestatzaileak Kopako final-hamaseirenetako kanporaketaren atarian.
Athleticek Castellon jokatuko du Superkopa, urtarrilaren 20tik 24ra bitartean
Javi Lergaren taldeak Bartzelonaren aurka jokatuko du finalerdietan, urtarrilaren 21ean, 19:00etan; finala hilaren 24rako aurreikusita dago, eta beste finalerdia, berriz, 20an jokatuko dute Real Madrilek eta Atletico Madrilek.
Yurik giharretako lesioa du, eta Egiluz korrika hasi da ia bost hilabete geroago
Zarauzko hegalekoak lesioa du "eskuin hankako muskulaturan", eta, ondorioz, Athletici urtea amaitzeko geratzen zaizkion bi partidetan ez du jokatzerik izango. Bestalde, erdiko atzelari bizkaitarra bakarrik aritu da lanean, abuztuaren 6an ebakuntza egin ziotenez gero.