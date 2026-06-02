Iñaki Williams, Munduko Txapelketarako, Ghanaren deialdian
Horrenbestez, lau izango dira Munduko Txapelketan parte hartuko duten jokalari zuri-gorriak.
Ghanak Iñaki Williams Athleticen jokalariak Munduko Txapelketan parte hartuko duela iragarri du, astelehen honetan.
Hala, talde zuri-gorriak lau jokalari izango ditu Munduko Txapelketa batean, 76 urteren ostean.
1950eko Brasilgo Munduko Txapelketan gertatu zen hori azkenekoz: Telmo Zarra, Piru Gainza, Jose Luis Lopez Panizo eta Nando Gonzalez futbolariek hartu zuten parte orduan.
Estatu Batuetako, Mexikoko eta Kanadako hitzorduan, Iñakiz gain, Nico anaia, Unai Simon eta Aymeric Laporte izango dira Espainiako selekzioarekin.
Athleticek iragarri du Nerea Nevadok, Maite Zubietak eta Marta Sanadrik ez dutela taldean jarraituko
Nevadok eta Zubietak klub zuri-gorriarekin berritzeko aukera zuten, eta ez dute onartu; Sanadrik ere, 2025-2026 denboraldian Alavesen utzita jokatu ostean, ez du Bizkaiko taldean jarraituko.
Athleticek Alhama jipoituz itxi du liga (4-1)
Athletic Clubek 4-1 irabazi dio Alhamari Lezaman jokatu den F Moeve Ligako azken jardunaldiko partida. Daniela Agotek, Ane Camposek (2) eta Jone Amezagak egindako golek garaipena eman diete zuri-gorriei, eta denboraldiari zapore onarekin agur esan diote.
Nico: “Ezin izan diot nire taldeari lagundu, eta Munduko Txapelketan neure burua aldarrikatu nahiko nuke"
Athletic Clubeko jokalariak denboraldian bere taldeari "lagundu ezin izateagatik" sentitzen duen frustrazioaz hitz egin du, eta Munduko Txapelketan bere balioa erakutsi nahi duela nabarmendu du.
Olatz Santanak ez du Athleticen jarraituko
Hernaniko atezaina joan den udan iritsi zen Lezamara, eta 5 partida jokatu ditu talde zuri-gorriarekin.
Jokin Aranbarrik ez du Bilbao Athletic entrenatzen jarraituko
Azkoitiarra bigarren taldeko teknikaria izan da azken bi denboraldietan.
Naroa Uriartek 25 urterekin utziko du futbola, bi belauneetan lesio larriak izan ondoren
Bakioko jokalaria 2018an Munduko eta Europako 17 urtez azpiko txapeldun izan zen. Zazpi denboraldi eman ditu futbolaren maila gorenean. Talde zuri-gorriarekin 38 neurketa ofizial jokatu ditu eta, gainera, bi denboraldi eman ditu utzita Granadan. Igandean omenaldia egindo diote Lezaman.
Athleticek DUX Logroñori irabazi dio Las Gaunasen eta liga lehen zortzien artean amaitzea ziurtatu du (0-2)
Javi Lergak zuzentzen duen taldeak aurrea hartu du 15. minutuan, Ane Azkonak sartutako golari eskerz. Bigarren zatian, Maddi Torrek bigarren gola egin du 52. minutuan. Zuri-gorriek datorren denboraldian Erreginaren Kopako kanporaketa bat gutxiago jokatu beharko dute.
Naia Landaluzek 2028ra arte berritu du kontratua Athleticekin
Elastiko zuri-gorriarekin 100 partidatik gora jokatu dituen Orozkoko atzelariak beste bi denboraldiz luzatu du kontratua.
Valverde: “Hemen ikusi dut nire burua islatuta, aitortuta; klan bat gara eta hori da dagoena”
Larunbat honetan, Athleticek, Real Madrilen aurka neurtuko ditu, Valverderen azken partidan. Entrenatzaile zuri-gorria etxean egingo duen azken prentsaurrekoan agertu da eta partidaz, klubean izandako ibilbideaz eta Kopako garaipenaz hitz egin du bertan. (Bideoa gazteleraz).