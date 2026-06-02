Munduko Txapelketa 2026

Iñaki Williams, Munduko Txapelketarako, Ghanaren deialdian

Horrenbestez, lau izango dira Munduko Txapelketan parte hartuko duten jokalari zuri-gorriak.

AGENTZIAK | EITB

Ghanak Iñaki Williams Athleticen jokalariak Munduko Txapelketan parte hartuko duela iragarri du, astelehen honetan.

Hala, talde zuri-gorriak lau jokalari izango ditu Munduko Txapelketa batean, 76 urteren ostean. 

1950eko Brasilgo Munduko Txapelketan gertatu zen hori azkenekoz: Telmo Zarra, Piru Gainza, Jose Luis Lopez Panizo eta Nando Gonzalez futbolariek hartu zuten parte orduan.

Estatu Batuetako, Mexikoko eta Kanadako hitzorduan, Iñakiz gain, Nico anaia, Unai Simon eta Aymeric Laporte izango dira Espainiako selekzioarekin.

