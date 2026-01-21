Txapeldunen Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Athleticek atsedenaldian itxura oso txarra zuen neurketa irauli eta aukerekin jarraitzen du (2-3)

Scamaccak italiarrak aurretik jarri ditu zuri-gorrien lehen zati eskasean. Atalanta erabat nagusi izan da atsedenaldira arte. Aldageletatik bueltan, ordea, lehoiek erreakzionatu egin dute eta markagailua irauli dute, besteak beste, Navarroren lan bikainari esker: bi asistentzia eta gol bat.

BERGAMO (Italy), 21/01/2026.- (L-R) Athletic Club's Nico Serrano celebrates with teammates Gorka Guruzeta and Robert Navarro after scoring the 1-2 goal during the UEFA Champions League soccer match between Atalanta BC and Athletic Club at the Bergamo Stadium in Bergamo, Italy, 21 January 2026. (Liga de Campeones, Italia) EFE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA
Guruzeta, Navarro eta Serrano, Athleticeko golegileak. Argazkia: EFE
author image

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Athleticek 2-3 irabazi dio Atalantari Bergamon eta San Mamesen Sporting Portugalen aurka sailkatzeko aukerak agortuko ditu datorren asteazkenean. Valverderen taldeak asko sufritu ostean, lehoiek Scamaccaren gola irauli dute Guruzeta, Serrano eta Navarroren golei esker.

BERGAMO (Italy), 21/01/2026.- Athletic Club's Gorka Guruzeta celebrates with teammates after scoring the 1-1 goal during the UEFA Champions League soccer match between Atalanta BC and Athletic Club at the Bergamo Stadium in Bergamo, Italy, 21 January 2026. (Liga de Campeones, Italia) EFE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA
18:00 - 20:00
Atalanta 2-Athletic 3 Txapeldunen Ligako zazpigarren jardunaldiko partidaren laburpena

Ernesto Valverderen mutilek aurkariaren areara hurbildu eta Atalanta beldurtzen saiatu dira aurreneko minutuetan. Talde zuri-gorriak hurbilketa arriskutsua izan du italiarren atera, baina bilbotarrek ez dute asmatu azken pasean.

Handik gutxira, norgehiagoka kontrolpean zegoela zirudienean, Atalantak aurrea hartu du markagailuan alboko erdiraketa baten bidez. Scamaccak buruz 1-0eko jarri du. Simonek ezin izan du ezer egin aurrelari italiarraren burukadaren aurrean, eta Paredesek alferrik falta eskatu du.

Oso gutxirekin Bergamoko taldea aurretik jarri da markagailuan. Ernesto Valverde bere taldearen lanarekin pozik ez eta hegaletik lehoiak ordenatzen saiatu da, baina zuri-gorriek ez dute apenas baloirik kontrolpean izan lehen zatian. Gauzak horrela, defentsan aritu dira lehen zati nahiko eskas batean erasoan baino gehiago.

Scamaccak bigarren gola egin du 40. minutuan, baina epaileak baliorik gabe utzi du jokoz kanpoagatik. Aurretik, italiarrek abagune bikoitza izan dute, Unai Simonek gelditu duena, baina jokaldia ere baliogabetuta zegoen. 43. minutuan, alboko beste erdiraketa batean, De Ketelaerek baloia Simonen zutoinera bidali du.

Atsedenaldiaren ostean, Valverdek Sancet sartu du zelaian eta talde zuri-gorriak erreakzio txikia izan du hasierako minutuetan. Zuri-gorrien erantzuna desegiten ari zela zirudienean, Guruzetak Navarrok bularrarekin utzitako baloia ederki baliatu eta jokaldia bikain bukatu du italiarren atezainaren aurrean partida berdintzeko. Gipuzkoarrak bere laugarren gola egin du Txapeldunen Ligan.

Jarraian, Viandar de la Verako entrenatzaileak aldaketa gehiago egin ditu: Galarreta eta Vesga Rego eta Jauregizarren ordez, azkena txartel horiarekin; eta Nico Serrano Unai Gomezen ordez minutu batzuk geroago. Handik gutxira, protagonista nagusia izan da Serrano, Navarroren erdiraketa bikaina aprobetxatu baitu zuri-gorriak aurretik jartzeko.

Minutu batzuk geroago, beste baloi bat lapurtu dute bizkaitarrek eta hirugarren kolpea eman diote Atalantari. Sancetek pase sakon ona eman dio Navarrori, eta horrek baloia gurutzatu du Athleticen hirugarrena egiteko.

Ondoren, Atalantak erasora jo du, eta aldea murriztea lortu du Krstovicek errematatutako hegaleko erdiraketa berri batean. Horrela, azkenera sufritzea egokitu da, baina zuri-gorriek oso garaipen garrantzitsua erdietsi dute, eta bizirik jarraitzen dute txapelketan.

18:00 - 20:00
Valverde: "Nahikoa arriskatu dugu eta ondo atera zaigu, ea San Mamesen lor dezakegun"

- Fitxa teknikoa:

2 - Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac (Ahanor, 76. min); Zappacosta (Samardzic, 76. min), Roon, Ederson, Bernasconi (Sulemana, 82. min); De Ketelaere, Zalewski (Krstovic, 66. min); eta Scamacca (Lookman, 66. min).

3 - Athletic: Unai Simon: Lekue, Vivian, Paredes, Adama; Jauregizar (Galarreta, 59. min), Rego (Vesga, 59. min); Gorosabel (Areso, 81. min), Unai Gomez (Nico Serrano, 68. min), Robert Navarro; eta Guruzeta.

Golak: 1-0, 16. min: Scamacca. 1-1, 58.m: Guruzeta. 1-2, min.70: Nico Serrano. 1-3. Robert Navarro. 2-3, m.88: Krstovic.

Epailea: Danny Makkelie (Herbehereak). Txartel horia atera die Viviani (22. min) eta Jauregizarri (54. min).

Stadio di Bergamon (New Balance Arena) jokatutako Txapeldunen Ligako faseko zazpigarren jardunaldiko partida, 23.500 ikusle ingururen aurrean, horien artean, Athleticeko 1.500 jarraitzaile.       

Atalanta 2-Athletic 3 Txapeldunen Ligako zazpigarren jardunaldiko partidaren laburpena
Unai Simon Futbola Athletic Club Oihan Sancet Ernesto Valverde Txapeldunen Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X