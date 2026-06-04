Irene Oguizak Athleticekin berritu du, 2029ra arte
Klub zuri-gorriaren lehen taldeko kapitainak hiru urtez luzatu du bere kontratua. Oguizak zazpi denboraldi daramatza goreneko mailan, Athleticen denak, eta, epe horretan, 113 partida ofizial jokatu ditu, 14 gol sartuta.
Irene Oguizak Athleticekin berritu du, ondorengo hiru denboraldietarako, 2029ra arte, ostegunean Bilboko klubak iragarri duenez. Oguizak, Athleticen lehen taldeko kapitaina bera, zazpi denboraldi daramatza goreneko mailan, Athleticen denak, eta, epe horretan, 113 partida ofizial jokatu ditu, 14 gol sartuta. Erdilariak 26 urte ditu.
“Denboraldi hauetan zehar”, adierazi du Athleticek bere web-orrian, “Irene Oguiza heldu egin da eta lidergoaren eredu bihurtu da, eta kapitainaren besokoa dauka; zelai erdian, iparrorratza”, nabarmendu du Bizkaiko klubak.
Oguizak, euskal klubak jasotako adierazpenetan, zehaztu du berritzea “oso berezia” dela: “Oso pozik nago Athleticen hiru urte gehiagoz jarraitzeagatik. Klubari nigan jarritako konfiantza eskertzen diot. Konfiantza handia dut dugun proiektuan, gaztea eta anbizioz beterikoa. Maitasun guztia errendimendu moduan itzuli nahi dut hurrengo denboraldietan".
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