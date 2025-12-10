Txapeldunen Liga
Athleticek ederki defendatu eta puntu bat bildu du Europako txapeldunaren aurka (0-0)

Unai Simon ikusgarri batek PSG geldiarazi du San Mamesen, eta, horri esker, talde zuri-gorriak meritu handiko puntua lortu du.

Bilbao, 10/12/2025.- El jugador del PSG, Warren Zaïre-Emerytero, disputa el balón ante el delantero del Athletic Club, Nico Williams, durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones que disputan hoy miércoles Athletic Club y PSG en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla.
18:00 - 20:00
Argazkia: EFE
author image

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Athleticek eta PSGk golik gabe berdindu dute San Mamesen, Txapeldunen Ligako seigarren jardunaldian, Valverderen taldeak lan bikaina egin du defentsan. Unai Simonek Europako txapelduna geldiarazi du, eta talde zuri-gorriari Europako txapelketa nagusian bizirik mantentzen duen puntu bat eman dio.

Atezain zuri-gorriak bi geldiketa bikain egin ditu Senny Mayuluren bi errematetan (44. eta 49. min) eta Warren Zaire-Emeryren jaurtiketa gurutzatu batean (53. min), atsedenaldiaren ostean garaipenaren bila atera den PSGren asmoak zapuztuz.

Athletic suspertu egin da eta jokoa berdindu du, baina Simon erabakigarria izan da berriro Fabianen jaurtiketa batean (87. min).

Ernesto Valverderen mutilek aukerarik onenak lehen zatian izan dituzte: Oihan Sancetek bere taldekideen konbinazio on baten ondoren egindako jaurtiketa altu indartsu bat, eta Alex Berenguer gol olinpikoa sartzen saiatu da korner bat zirudien falta batean.

Zuri-gorriei ez zaie berdinketa askorako balio, bi partidaren faltan helburutik bi puntura jarraitzen baitute. Geratzen zaizkien azken bi norgehiagoka horiek Atalantari Bergamon egingo dion bisita eta Sporting Portugalen aurkako neurketak irabazi beharko dituzte.

Valverdek Yuri jarri defentsa erdian bajak ordezkatzeko, Vivian bakarrik baitzegoen jokatzeko moduan. Era berean, entrenatzaile zuri-gorriak Adamaren aldeko apustua egin du Yurik hegalean uzten zuen hutsunea betetzeko.

Bigarren zatiaren hasiera Luis Enriqueren taldeak Athletic erabat menderatu du, baina Simon berriro azaldu da, bizkaitarrak salbatzeko. Bi geldiketa jarraian egin ditu, bata Mayuluren errematea alderatzeko, eta bestea Zaire-Emeryren jaurtiketa gurutzatu gogor bat urruntzeko.

Arnasa hartu du Athleticek 13 minutuz etengabe baloiaren atzetik korrika aritu ondoren, eta Berenguerrek gora bota du jaurtiketa bat.

Su-etenak ez die asko iraun zuri-gorriei, Barcolak baloia langara bidali baitu paristarren enegarren aukeran.

Aldaketek, ordea, Valverderen taldea indarberritu dute, PSG bere zelaian minutu batzuk izan eta Berenguer berriro saiatu da, baina ez du asmatu.

- Fitxa teknikoa:

0 - Athletic: Unai Simon; Areso (Gorosabel, 73. min), Vivian, Yuri, Adama; Galarreta (Vesga, 78. min), Jauregizar (Rego, 73. min); Berenguer, Sancet (Hierro, 73. min), Nico Williams; eta Guruzeta (Unai Gomez, 62. min).

0 - PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Barcola (Gonzçalo Ramos, 78. min), Mayulu (Doue, 62. min) eta Kvaratskhelia.

Epailea: Daniel Siebert (Alemania). Txartel horiak atera dizkie Jauregizar (27. min), Berenguer (48. min), Unai Gomez (93. min) eta Zaire-Emery (30. min) jokalariei.

San Mamesen jokatutako Txapeldunen Ligako Faseko seigarren jardunaldiko partida 51.772 ikusleren aurrean, horien artean, PSGko 2.500 jarraitzaile inguru.

Txapeldunen Ligako seigarren jardunaldiko Athletic-PSG (0-0) neurketaren laburpena
