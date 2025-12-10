Athleticek ederki defendatu eta puntu bat bildu du Europako txapeldunaren aurka (0-0)
Unai Simon ikusgarri batek PSG geldiarazi du San Mamesen, eta, horri esker, talde zuri-gorriak meritu handiko puntua lortu du.
Athleticek eta PSGk golik gabe berdindu dute San Mamesen, Txapeldunen Ligako seigarren jardunaldian, Valverderen taldeak lan bikaina egin du defentsan. Unai Simonek Europako txapelduna geldiarazi du, eta talde zuri-gorriari Europako txapelketa nagusian bizirik mantentzen duen puntu bat eman dio.
Atezain zuri-gorriak bi geldiketa bikain egin ditu Senny Mayuluren bi errematetan (44. eta 49. min) eta Warren Zaire-Emeryren jaurtiketa gurutzatu batean (53. min), atsedenaldiaren ostean garaipenaren bila atera den PSGren asmoak zapuztuz.
Athletic suspertu egin da eta jokoa berdindu du, baina Simon erabakigarria izan da berriro Fabianen jaurtiketa batean (87. min).
Ernesto Valverderen mutilek aukerarik onenak lehen zatian izan dituzte: Oihan Sancetek bere taldekideen konbinazio on baten ondoren egindako jaurtiketa altu indartsu bat, eta Alex Berenguer gol olinpikoa sartzen saiatu da korner bat zirudien falta batean.
Zuri-gorriei ez zaie berdinketa askorako balio, bi partidaren faltan helburutik bi puntura jarraitzen baitute. Geratzen zaizkien azken bi norgehiagoka horiek Atalantari Bergamon egingo dion bisita eta Sporting Portugalen aurkako neurketak irabazi beharko dituzte.
Valverdek Yuri jarri defentsa erdian bajak ordezkatzeko, Vivian bakarrik baitzegoen jokatzeko moduan. Era berean, entrenatzaile zuri-gorriak Adamaren aldeko apustua egin du Yurik hegalean uzten zuen hutsunea betetzeko.
Bigarren zatiaren hasiera Luis Enriqueren taldeak Athletic erabat menderatu du, baina Simon berriro azaldu da, bizkaitarrak salbatzeko. Bi geldiketa jarraian egin ditu, bata Mayuluren errematea alderatzeko, eta bestea Zaire-Emeryren jaurtiketa gurutzatu gogor bat urruntzeko.
Arnasa hartu du Athleticek 13 minutuz etengabe baloiaren atzetik korrika aritu ondoren, eta Berenguerrek gora bota du jaurtiketa bat.
Su-etenak ez die asko iraun zuri-gorriei, Barcolak baloia langara bidali baitu paristarren enegarren aukeran.
Aldaketek, ordea, Valverderen taldea indarberritu dute, PSG bere zelaian minutu batzuk izan eta Berenguer berriro saiatu da, baina ez du asmatu.
- Fitxa teknikoa:
0 - Athletic: Unai Simon; Areso (Gorosabel, 73. min), Vivian, Yuri, Adama; Galarreta (Vesga, 78. min), Jauregizar (Rego, 73. min); Berenguer, Sancet (Hierro, 73. min), Nico Williams; eta Guruzeta (Unai Gomez, 62. min).
0 - PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Barcola (Gonzçalo Ramos, 78. min), Mayulu (Doue, 62. min) eta Kvaratskhelia.
Epailea: Daniel Siebert (Alemania). Txartel horiak atera dizkie Jauregizar (27. min), Berenguer (48. min), Unai Gomez (93. min) eta Zaire-Emery (30. min) jokalariei.
San Mamesen jokatutako Txapeldunen Ligako Faseko seigarren jardunaldiko partida 51.772 ikusleren aurrean, horien artean, PSGko 2.500 jarraitzaile inguru.
Zure interesekoa izan daiteke
Iñigo Ruiz de Galarreta: "Talde guztiaren lanarekin lortu dugu atea hutsean mantentzea"
Ruiz de Galarreta pozik agertu da taldeak egindako lanarekin.
Txapeldunen Ligako seigarren jardunaldiko Athletic-PSG (0-0) neurketaren laburpena
Athleticek eta PSGk golik gabe berdindu dute San Mamesen, Txapeldunen Ligako seigarren jardunaldian, Valverderen taldeak lan bikaina egin du defentsan. Unai Simonek Europako txapelduna geldiarazi du, eta talde zuri-gorriari Europako txapelketa nagusian bizirik mantentzen duen puntu bat eman dio.
Laportek giharretako lesio "larria" du, eta 2026ra arte ez du berriro jokatuko
Diagnostiko honekin, atzelariak Valverderen taldeari urtea bukatzeko geratzen zaizkion lau neurketak galduko ditu, Txapeldunen Ligakoa PSGren aurka, Ligako biak, Celta eta Espanyolen kontra, eta Kopako kanporaketa Ourenseren aurka.
Yuri Berchiche: ''Niretzat PSGren aurkako partida oso berezia izango da''
"Egin behar dugunaren adibiderik onena Atleticoren aurkako larunbateko partida da. Hori da denok ikusi nahi dugun Athletic. Horrela zelairatzen bagara, partida irabazteko aukera gehiago izango ditugu", azpimarratu du atzelariak San Mamesen eskaini zuen prentsaurrekoan.
Athleticek aukerekin jarraitzea bilatuko du San Mamesen, PSG Europako egungo txapeldunaren aurka
Bost jardunalditan lau puntu lortuta eta final-hamaseirenetako txartela ematen duen 24. postutik bi puntura, Ernesto Valverderen taldeak ez du amore eman nahi eta bizirik mantendu nahi du azken bi jardunaldiei begira.
Aymeric Laportek gihar lesioa du, eta partida batzuk emango ditu jokatu ezinik
Athleticeko atzelariak, larunbatean, talde zuri-gorriak Atletico Madrilen aurka jokatu zuen partidan, berdegunea utzi behar izan zuen. Aitor Paredes zigortuta dagoela, Ernesto Valverdek soilik erdiko atzelari bat du Paris Saint-Germainen aurkako neurketarako.
Athleticek jarraipena eman dio bolada onari Levante garaituz (1-0)
Athleticek 1-0 irabazi dio Levanteri Lezaman jokatu den F Moeve Ligako 13. jardunaldiko partida. Daniela Agotek sartu du partidako gol bakarra, bere taldeari hiru puntuak emanez.
Athleticek mendean hartu du Atletico (1-0)
Euskal taldea nagusi izan da jokoan une oro, eta Berenguerrek sartu du garaipenaren gola.
Valverde: ''Ordaina jasotzeko gogoa dugu''
Real Madrilen aurka San Mamesen galdu eta gero (0-3), Athleticek egoerari buelta eman nahi dio Atletico Madrilen aurkako partidari aurre egiteko.