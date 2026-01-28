Txapeldunen Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Athletic duin batek Sportingen aurka galdu du San Mamesen, eta agur esan dio Txapeldunen Ligako ametsari (2-3)

Ernesto Valverderen taldea markagailuan aurretik jarri da bi aldiz, Sancet eta Guruzetaren golei esker, baina talde portugaldarrak partida berdintzea eta  iraultzea lortu du Diomande, Trincao eta Alissonen golekin. Guruzetak bost gol egin ditu Txapeldunen Ligan.

BILBAO, 28/01/2026.- El defensa del Sporting Ousmane Diomande (c) celebra su gol con sus compañeros durante el partido de primera ronda de la Liga de Campeones que Athletic Club de Bilbao y Sporting de Portugal disputan hoy miércoles en el estadio de San Mamés. EFE/Miguel Toña

Portugaldarrak euren goletako bat ospatzen, zuri-gorrien etsipenaren aurrean. Argazkia: EFE

author image

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Athleticek 2-3 galdu du Sporting Portugalen aurka San Mamesen eta Txapeldunen Ligatik at geratu da. Bizkaitarrek birritan hartu dute aurrea markagailuan, baina portugaldarrek bi aldietan berdindu dute lehia, eta berdinketak zuri-gorriei sailkatzeko balio ez ziela jakin denean, portugaldarrek hirugarrena sartu dute luzapenean. Sportingek final-zortzirenetarako sailkapena lortu du gaurko garaipenari esker.

BILBAO, 28/01/2026.- El delantero del Athletic Club Gorka Guruzeta (d) controla el balón junto a Eduardo Quaresma, del Sporting, durante el partido de primera ronda de la Liga de Campeones que Athletic Club de Bilbao y Sporting de Portugal disputan hoy miércoles en el estadio de San Mamés. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
Athletic vs Sporting CP Txapeldunen Ligako partidako laburpena eta golak (2-3)

Athleticek izan duen lehenengo abagunean, Sancetek baloia sarera bidali du. Zuri-gorriek aldaratze txar bat eta errebote bat baliatu dute Portugalgo taldearen area barruan, markagailuan aurrea hartu eta partidan oreka hautesko. Erdilari nafarrak azkar jaurti eta Rui Silva gainditu du.

Zuri-gorriek presio maila oso altuarekin hasi dute norgehiagoka, eta aurkariaren zelaian baloia lapurtu dute behin baino gehiagotan. Hala ere, talde portugaldarrak berdinketa aurkitu du jarraian atera duen bigarren kornerrean. Diomandek, buruz, Simon gainditu du. Guruzetak ez dio oztopo handirik jarri atzelariaren erremateari.

Lisboatarren golak San Mames itzali du eta lehoiak otzandu ditu, lehen minutuetan oso ausart zelairatu baitira. Baina Guruzetaren beste lapurreta batean, aurrelari gipuzkoarra aurkariaren atera joan da zuzenean, bere lehen errematea zutoinera joan da, baina aldaratzea onetan erori zaio, eta ez du barkatu Valverderen taldea berriro aurreratzeko, Championseko zazpi partidatan lortutako bosgarren golarekin. Donostiarrak Jose Luis Artetxe Athleticeko goleatzaile nagusi bezala berdindu du Europako txapelketa nagusian.

Atsedenaldiaren ostean, Lisboako lehoiak Athletic baino askoz hobeto hasi dira, jokoa kontrolatuz eta baloiaren jabetza ia monopolizatuz. Sportingek saria aurkitu du barrutik egindako jokaldi on batean, eta, aldaratze baten ondoren, baloia Trincaoren oinetan amaitu du, Simon area barrutik gainditzeko.

Bigarren berdinketaren ostean, Unai Simonek geldiketa ona egin du Genyren jaurtiketa batean, eta, jarraian, Suarezen gola baliorik gabe geratu da, oso gutxigatik, baina jokoz kanpo zegoelako. 79. minutuan, epaileak penaltia adierazi du Genyren beste barnekaldi batean, baina, aztertu ondoren, baliogabetu egin dute. Irudietan argi ikusten da Adamak baloia ukitzen duela.

Alisson Santosek 2-3koa egin du, luzapenean, kontaeraso batean, Athletic erasoan zegoenean berdinketak ez zituelako bilbotarrak sailkatzen.

18:00 - 20:00
Mikel Vesga: “Penaz amaitu dugu, baina bizitakoaz pozik; ea azkar bueltatzen garen”

- Fitxa teknikoa:

2 - Athletic: Unai Simon; Gorosabel, Paredes, Yuri, Adama; Galarreta (Vesga, 66. min), Rego; Unai Gomez (Selton, 66. min), Sancet (Berenguer, 50. min), Robert Navarro (Nico Serrano, 81. min); eta Guruzeta (Hierro, 81. min).

3 - Sporting Portugal: Rui Silva; Fresneda, Diomande (Eduado Quaresma, 54. min), Inacio (Reis, 26. min), Araujo; Hjulmand, Simque (Morita, 54. min); Catamo, Daniel Bragança (Pedro Gonçalves, 54. min), Trincao (Alisson Santos, 87. min); eta Luis Suárez.

Golak: 1-0, m.3: Sancet. 1-1, 12. min: Diomande. 2-1, 28. min: Guruzeta. 2-2, m.62: Trincao. 2-3, 94. min: Alisson Santos.

Epailea: Felix Zwayer (Alemania). Txartel horiak atera dizkie Unai Gomez (34. min), Guruzeta (44. min), Paredes (75. min) eta Vesga (82. min) jokalariei, baita Reis (29. min), Araujo (39. min), Joao Simoes (49. min), Pedro Gonçalves (55. min) eta Quaresmari (86. min) ere.

San Mamesen jokatutako Txapeldunen Ligako Faseko zortzigarren eta azken jardunaldiko partida, 52.065 ikusleren aurrean. Estadioaren historiako bigarren betekada handiena da, iragan denboraldian Glasgow Rangersen aurka Europa Ligan 52.114 zale bildu ondoren.       

Athletic vs Sporting CP Txapeldunen Ligako partidako laburpena eta golak (2-3)
Mikel Vesga, Txapeldunen Ligaz: “Penaz amaitu dugu, baina bizitakoaz pozik; ea azkar bueltatzen garen”
Unai Simon Futbola Athletic Club San Mames Oihan Sancet Ernesto Valverde Txapeldunen Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X