Athletic duin batek Sportingen aurka galdu du San Mamesen, eta agur esan dio Txapeldunen Ligako ametsari (2-3)
Ernesto Valverderen taldea markagailuan aurretik jarri da bi aldiz, Sancet eta Guruzetaren golei esker, baina talde portugaldarrak partida berdintzea eta iraultzea lortu du Diomande, Trincao eta Alissonen golekin. Guruzetak bost gol egin ditu Txapeldunen Ligan.
Athleticek 2-3 galdu du Sporting Portugalen aurka San Mamesen eta Txapeldunen Ligatik at geratu da. Bizkaitarrek birritan hartu dute aurrea markagailuan, baina portugaldarrek bi aldietan berdindu dute lehia, eta berdinketak zuri-gorriei sailkatzeko balio ez ziela jakin denean, portugaldarrek hirugarrena sartu dute luzapenean. Sportingek final-zortzirenetarako sailkapena lortu du gaurko garaipenari esker.
Athleticek izan duen lehenengo abagunean, Sancetek baloia sarera bidali du. Zuri-gorriek aldaratze txar bat eta errebote bat baliatu dute Portugalgo taldearen area barruan, markagailuan aurrea hartu eta partidan oreka hautesko. Erdilari nafarrak azkar jaurti eta Rui Silva gainditu du.
Zuri-gorriek presio maila oso altuarekin hasi dute norgehiagoka, eta aurkariaren zelaian baloia lapurtu dute behin baino gehiagotan. Hala ere, talde portugaldarrak berdinketa aurkitu du jarraian atera duen bigarren kornerrean. Diomandek, buruz, Simon gainditu du. Guruzetak ez dio oztopo handirik jarri atzelariaren erremateari.
Lisboatarren golak San Mames itzali du eta lehoiak otzandu ditu, lehen minutuetan oso ausart zelairatu baitira. Baina Guruzetaren beste lapurreta batean, aurrelari gipuzkoarra aurkariaren atera joan da zuzenean, bere lehen errematea zutoinera joan da, baina aldaratzea onetan erori zaio, eta ez du barkatu Valverderen taldea berriro aurreratzeko, Championseko zazpi partidatan lortutako bosgarren golarekin. Donostiarrak Jose Luis Artetxe Athleticeko goleatzaile nagusi bezala berdindu du Europako txapelketa nagusian.
Atsedenaldiaren ostean, Lisboako lehoiak Athletic baino askoz hobeto hasi dira, jokoa kontrolatuz eta baloiaren jabetza ia monopolizatuz. Sportingek saria aurkitu du barrutik egindako jokaldi on batean, eta, aldaratze baten ondoren, baloia Trincaoren oinetan amaitu du, Simon area barrutik gainditzeko.
Bigarren berdinketaren ostean, Unai Simonek geldiketa ona egin du Genyren jaurtiketa batean, eta, jarraian, Suarezen gola baliorik gabe geratu da, oso gutxigatik, baina jokoz kanpo zegoelako. 79. minutuan, epaileak penaltia adierazi du Genyren beste barnekaldi batean, baina, aztertu ondoren, baliogabetu egin dute. Irudietan argi ikusten da Adamak baloia ukitzen duela.
Alisson Santosek 2-3koa egin du, luzapenean, kontaeraso batean, Athletic erasoan zegoenean berdinketak ez zituelako bilbotarrak sailkatzen.
- Fitxa teknikoa:
2 - Athletic: Unai Simon; Gorosabel, Paredes, Yuri, Adama; Galarreta (Vesga, 66. min), Rego; Unai Gomez (Selton, 66. min), Sancet (Berenguer, 50. min), Robert Navarro (Nico Serrano, 81. min); eta Guruzeta (Hierro, 81. min).
3 - Sporting Portugal: Rui Silva; Fresneda, Diomande (Eduado Quaresma, 54. min), Inacio (Reis, 26. min), Araujo; Hjulmand, Simque (Morita, 54. min); Catamo, Daniel Bragança (Pedro Gonçalves, 54. min), Trincao (Alisson Santos, 87. min); eta Luis Suárez.
Golak: 1-0, m.3: Sancet. 1-1, 12. min: Diomande. 2-1, 28. min: Guruzeta. 2-2, m.62: Trincao. 2-3, 94. min: Alisson Santos.
Epailea: Felix Zwayer (Alemania). Txartel horiak atera dizkie Unai Gomez (34. min), Guruzeta (44. min), Paredes (75. min) eta Vesga (82. min) jokalariei, baita Reis (29. min), Araujo (39. min), Joao Simoes (49. min), Pedro Gonçalves (55. min) eta Quaresmari (86. min) ere.
San Mamesen jokatutako Txapeldunen Ligako Faseko zortzigarren eta azken jardunaldiko partida, 52.065 ikusleren aurrean. Estadioaren historiako bigarren betekada handiena da, iragan denboraldian Glasgow Rangersen aurka Europa Ligan 52.114 zale bildu ondoren.
Zure interesekoa izan daiteke
Mikel Vesga, Txapeldunen Ligaz: “Penaz amaitu dugu, baina bizitakoaz pozik; ea azkar bueltatzen garen”
Athleticek 2025-2026ko Txapeldunen Ligako azken partida jokatu du gaur Sportingen aurka. 2 eta 3ko emaitzaren ostean Mikel Vesgak Txapeldunen Liga gogorra egin zaiela adierazi du, baina disfrutatu ere egin dutela.
Athletic vs Sporting CP Txapeldunen Ligako partidako laburpena eta golak (2-3)
Athleticek agur esan dio 2025-2026ko Txapeldunen Ligari, Sporting CPren aurka 2-3 galdu ostean. Hemen partidako laburpena eta golak.
Athletic, berriz ere bajaz josita, play-offaren bila San Mamesen babespean
Asteazken honetarako bederatzi baja izango dira, Dani Vivian deialditik kanpo geratu baita azkenean. Sporting Portugalek play-offetarako sailkapena ziurtatuta dauka, baina final-zortzirenetara zuzenean igarotzeko aukerekin iritsiko da San Mamesera.
Iñigo Lekue, Txapeldunen Ligako Sportingen aurkako partidari buruz: "Gau magikoa bizitzeko ilusioarekin ekingo diogu"
Athleticek Lisboako Sportingen aurka jokatuko du asteazken honetan Txapeldunen Liga faseko azken partida. Iñigo Lekue jokalariak eta Ernesto Valverde entrenatzaileak partidaren analisia egin dute prentsaurrekoan.
Athleticek Txapeldunen Ligan jokatuko dituen partiden egunak eta ordutegiak
Athleticek San Mamesen egingo du debuta, irailaren 16an, Arsenalen kontra. Ligaxkako azken neurketan, berriz, Portugalgo Sporting izango du aurkari etxean.
Txapeldunen Liga, EA Sports Liga, Errege Kopa… Lehentasuna eman beharko lioke Athleticek txapelketaren bati?
Valverderen gizonek, astebetean, hiru partida oso garrantzitsu jokatuko dituzte: Sporting Portugalen aurka, Txapeldunen Ligan; Realaren kontra, Ligan; eta Mestallan, Valentzia aurkari, Errege Kopan. Zaleei galdetu diegu, talde zuri-gorriak abaguneari nola heldu beharko liokeen jakiteko.
Bibi, Nanclares eta Landaluze Athleticeko jokalariek sendatze prozesuei aurre eginen diete
Bibiane Schulzeri artroskopia egin diote, Adriana Nanclares bere kasa entrenatzen dabil eta Naia Landaluze normaltasunez ari da, aurpegia maskaraz babestuta.
Athleticen aukerak Txapeldunen Ligako azken jardunaldian
Valverderen taldeak garaipena behar du sailkatzeko, baina kontuan izan behar du taldeen gol kopurua. Hala ere, lehoiei berdinketak ere balio diezaieke, baina besteen emaitzen mende utziko lituzke.
Urko Izeta: "Taldea desanimatuta dago"
Athleticek 2-1 galdu du Sevillaren aurka jokatutako partidan, eta 5 puntura ditu jaitsiera postuak.