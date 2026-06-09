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Jon Uriarte, Athleticen gizonezkoen taldeak 2025-2026 denboraldian egindakoaz: “Etsigarria izan da”

Jon Uriarte eta Mikel Gonzalez (Athletic)
18:00 - 20:00
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bilboko klubearen presidenteak eta Mikel Gonzalez Futboleko zuzendariak agerraldia egin dute, asteartean, San Mamesen, denboraldiaren gaineko hausnarketa egitea helburu. Uriartek eta Gonzalezek, Athleticen lehen taldeak egindakoaz gain, Edin Terzic entrenatzaile berria eta Nico Williams ere izan dituzte hizpide, besteak beste. 

Futbola Jon Uriarte Mikel González EA Sports Liga Nico Williams Ernesto Valverde Edin Terzić Athletic Club

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