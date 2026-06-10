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Javi Lerga ez da Athleticen entrenatzaile izango aurrerantzean

Nafarrak denboraldi bat eman du klub zuri-gorriaren lehen taldea entrenatzen. 

Javi Lerga, Athleticeko entrenatzailea
Javi Lerga. Argazkia: EITB.
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Javi Lerga ez da Athleticen entrenatzaile izango aurrerantzean, Bilboko klubak asteazkenean iragarri duenez. Nafarrak denboraldi bat eman du klub zuri-gorriaren emakumezkoen lehen taldea zuzentzen; duela urtebete iritsi zen bertara, 2025ean, eta 2025-2026 denboraldiko Moeve F Ligan zazpigarren postua erdietsi du Athleticek, bera entrenatzaile.

Lergak, guztira, 33 partida zuzendu ditu Athleticen, kontuan izanik Liga, Erregina Kopa eta Superkopa. Klub zuri-gorriak nabarmendu du hainbat jokalarik debuta egin dutela, haren erabakiz, Lezamako harrobian hazita; hain zuzen ere, hauexek dira: Eider Arana, Elene Gurtubay, Nerea Benito, Oihana Agirregomezkorta, Ane Bordegaray eta Irati Alfaro.

Orain, Athleticek zehaztu duenez, Lergak eta klubak berak ibilbide horri amaiera ematea adostu dute.

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