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Unai Egiluzi beste ebakuntza bat egin diote eskuin belaunean

Orain dela hamar hilabete egindako ebakuntzan jarritako mentua ordezkatu diote, entrenamendu batean hautsi egin zitzaiolako.

Unai Egiluz, Athleticeko jokalaria
Unai Egiluzen artxiboko irudia
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Unai Egiluz Athleticen jokalariari ebakuntza egin diote eskuin belaunean, duela hamar hilabete jarritako mentua ordezkatzeko.

Ebakuntza ondo atera dela azaldu du klubak; hori dela eta, erdiko atzelari bizkaitarrari ostegunean emango diote alta, eta errekuperazio prozesuari ekingo dio.

Egiluzek eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatua hautsi zuen iazko uztailaren 30ean, Racingen aurka jokatu zuen lagunarteko partidan.

Abuztuaren 6an ebakuntza egin ostean, otsailaren erdialdean egin zuen bat berriz taldearekin. Ernesto Valverde entrenatzaileak Ligako bi partidatarako deialdian sartu zuen, maiatzean min hartu zuen arte.

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