Fechas y horarios de los partidos del Athletic en la Champions League

El Athletic debutará el 16 de septiembre recibiendo al Arsenal en San Mamés y acabará la liguilla en casa enfrentándose al Sporting de Portugal.
Trofeo de la Champions League. Foto: EFE
La UEFA ha publicado hoy las fechas y los horarios de todos los partidos de la fase de liga de la Champions League. Este es el calendario del Athletic Club en la primera fase de la Liga de Campeones:

16 de septiembre

· Athletic Club - Arsenal FC (0-2)

1 de octubre

· Borussia Dortmund – Athletic Club (4-1)

22 de octubre

· Athletic Club - Karabakh FK (3-1)

5 de noviembre

· Newcastle United FC – Athletic Club (2-0)

25 de noviembre

· SK Slavia Praha – Athletic Club (0-0)

10 de diciembre

· Athletic Club- Paris Saint-Germain (0-0)

21 de enero

· Atalanta BC – Athletic Club (21:00)

28 de enero

· Athletic Club- Sporting Clube de Portugal (21:00)

Valverde: "Ha sido una pelea terrible, pero estamos en la siguiente fase"

El  entrenador del Athletic ha admitido la dificultad que ha tenido su equipo para derrotar al Ourense, equipo de Primer Federación, en un partido “condicionado” por el estado del césped de O Couto. Por su parte, Mikel Jauregizar, autor del gol que ha dado la clasificación para los octavos de final a los rojiblancos, ha destacado “la solidez” que ha exhibido su equipo para vencer a un Ourense al que ha tildado de “equipazo”.
LEZAMA (BIZKAIA), 17/12/2025.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa previa el partido de Copa del Rey del jueves ante el Ourense en O Couto. EFE/ Miguel Toña
Valverde: "Tenemos que amoldarnos al césped que haya, la Copa es así, una caja de sorpresas"

"La gente de fuera no sabe la dificultad que tienen estos partidos. Es más, hay veces que incluso ni los jugadores lo saben. Solo se dan cuenta cuando empieza el choque y en ese momento es cuando ya estás perdido. Si el jugador no está preparado a los dos minutos ya lo ha visto y eso ya no hay que lo pare", ha advertido el técnico del Athletic en la rueda de prensa previa a la eliminatoria de dieciseisavos de Copa.

