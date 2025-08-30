Fechas y horarios de los partidos del Athletic en la Champions League
La UEFA ha publicado hoy las fechas y los horarios de todos los partidos de la fase de liga de la Champions League. Este es el calendario del Athletic Club en la primera fase de la Liga de Campeones:
16 de septiembre
· Athletic Club - Arsenal FC (0-2)
1 de octubre
· Borussia Dortmund – Athletic Club (4-1)
22 de octubre
· Athletic Club - Karabakh FK (3-1)
5 de noviembre
· Newcastle United FC – Athletic Club (2-0)
25 de noviembre
· SK Slavia Praha – Athletic Club (0-0)
10 de diciembre
· Athletic Club- Paris Saint-Germain (0-0)
21 de enero
· Atalanta BC – Athletic Club (21:00)
28 de enero
· Athletic Club- Sporting Clube de Portugal (21:00)
Te puede interesar
Berenguer: “Si no consigues acertar, el otro equipo sí que acierta”
El jugador del Athletic, tras el partido que el conjunto rojiblanco ha perdido, en San Mamés, ante el Espanyol, ha puesto en valor que los de Ernesto Valverde han dispuesto de ocasiones para marcar más goles que el conseguido por él mismo.
El Athletic se estrella contra el Espanyol y despide el año con derrota en San Mamés (1-2)
Berenguer adelantó a los rojiblancos en la primera parte, pero antes del descanso Romero igualó el encuentro. En la reanudación, Milla hizo el segundo para los periquitos y los leones no supieron reaccionar.
Valverde: "Si queremos acercarnos al Espanyol, tenemos que ganar"
El Athletic se enfrenta este lunes en San Mamés al Espanyol, que suma cuatro victorias consecutivas y es un rival directo del conjunto rojiblanco en la lucha por los puestos europeos.
El Athletic cumple el trámite ante el Europa (0-3)
Daniela Agote, Maite Valero y Ane Azkona han marcado los goles que certifican el pase del conjunto rojiblanco a la siguiente ronda de la Copa de la Reina.
Valverde: "Ha sido una pelea terrible, pero estamos en la siguiente fase"
El entrenador del Athletic ha admitido la dificultad que ha tenido su equipo para derrotar al Ourense, equipo de Primer Federación, en un partido “condicionado” por el estado del césped de O Couto. Por su parte, Mikel Jauregizar, autor del gol que ha dado la clasificación para los octavos de final a los rojiblancos, ha destacado “la solidez” que ha exhibido su equipo para vencer a un Ourense al que ha tildado de “equipazo”.
Jauregizar rescata al Athletic en la prórroga, en el barro de O Couto (0-1)
Los de Valverde han dado un mal comienzo al choque, pero han ido mejorando con el paso de los minutos. Sin embargo, ha sido un partido con muy pocas ocasiones de gol. En la segunda parte Guruzeta ha estrellado un balón en la cruceta, en la que ha sido la ocasión más clara de los 90 minutos.
Valverde: "Tenemos que amoldarnos al césped que haya, la Copa es así, una caja de sorpresas"
"La gente de fuera no sabe la dificultad que tienen estos partidos. Es más, hay veces que incluso ni los jugadores lo saben. Solo se dan cuenta cuando empieza el choque y en ese momento es cuando ya estás perdido. Si el jugador no está preparado a los dos minutos ya lo ha visto y eso ya no hay que lo pare", ha advertido el técnico del Athletic en la rueda de prensa previa a la eliminatoria de dieciseisavos de Copa.
Se confirma la lesión muscular de Yuri y Egiluz empieza a correr casi cinco meses después
El lateral de Zarautz sufre una lesión "en la musculatura isquisural de la pierna derecha" que le hará perderse al menos los dos partidos que quedan para acabar el año. Por su parte, el central vizcaíno, operado el 6 de agosto, se ha ejercitado en solitario.
Aitor Paredes: "Ha sido un partido del que tenemos que aprender y mejorar muchas cosas"
El Athletic Club ha perdido contra el Celta (2-0) en Balaídos. Los rojiblancos tenían que ganar el partido si querían afincarse en los puestos de arriba, pero no lo han conseguido. Esto es lo que nos han contado Iñaki Williams y Aitor Paredes.