Athleticek iragarri du Nerea Nevadok, Maite Zubietak eta Marta Sanadrik ez dutela taldean jarraituko
Nevadok eta Zubietak klub zuri-gorriarekin berritzeko aukera zuten, eta erabaki dute ez onartzea; Sanadrik ere, 2025-2026 denboraldian Alavesen utzita jokatu ostean, ez du Bizkaiko taldean jarraituko.
Athleticek iragarri du, astelehen honetan, Nerea Nevadok, Maite Zubietak eta Marta Sanadrik ez dutela talde zuri-gorrian jarraituko, ekainaren 30etik aurrera. Nevadok eta Zubietak Athleticekin berritzeko aukera zuten, eta erabaki dute ez onartzea; Sanadrik ere, 2025-2026 denboraldian Alavesen utzita jokatu ostean, ez du Bilboko taldean jarraituko.
Nevadok 142 partida jokatu ditu elastiko zuri-gorria jantzita, eta bederatzi gol sartu; Zubieta 103 neurketatan zelairatu da euskal taldearekin, hiru gol sartuta; eta Sanadrik, guztira, 36 partida jokatu ditu Athleticekin, eta bi gol egin.
“Athletic Clubek eskerrak eman nahi dizkie amaierara iristen ari den etapa honetan erakutsitako dedikazio eta profesionaltasunagatik, eta aurrerantzean zorterik onena opa die ibilbide pertsonal eta profesionalean”, amaitu du Athleticek bere web orrian argitaratutako oharra.
Zure interesekoa izan daiteke
Athleticek Alhama jipoituz itxi du liga (4-1)
Athletic Clubek 4-1 irabazi dio Alhamari Lezaman jokatu den F Moeve Ligako azken jardunaldiko partida. Daniela Agotek, Ane Camposek (2) eta Jone Amezagak egindako golek garaipena eman diete zuri-gorriei, eta denboraldiari zapore onarekin agur esan diote.
Nico: “Ezin izan diot nire taldeari lagundu, eta Munduko Txapelketan neure burua aldarrikatu nahiko nuke"
Athletic Clubeko jokalariak denboraldian bere taldeari "lagundu ezin izateagatik" sentitzen duen frustrazioaz hitz egin du, eta Munduko Txapelketan bere balioa erakutsi nahi duela nabarmendu du.
Olatz Santanak ez du Athleticen jarraituko
Hernaniko atezaina joan den udan iritsi zen Lezamara, eta 5 partida jokatu ditu talde zuri-gorriarekin.
Jokin Aranbarrik ez du Bilbao Athletic entrenatzen jarraituko
Azkoitiarra bigarren taldeko teknikaria izan da azken bi denboraldietan.
Naroa Uriartek 25 urterekin utziko du futbola, bi belauneetan lesio larriak izan ondoren
Bakioko jokalaria 2018an Munduko eta Europako 17 urtez azpiko txapeldun izan zen. Zazpi denboraldi eman ditu futbolaren maila gorenean. Talde zuri-gorriarekin 38 neurketa ofizial jokatu ditu eta, gainera, bi denboraldi eman ditu utzita Granadan. Igandean omenaldia egindo diote Lezaman.
Athleticek DUX Logroñori irabazi dio Las Gaunasen eta liga lehen zortzien artean amaitzea ziurtatu du (0-2)
Javi Lergak zuzentzen duen taldeak aurrea hartu du 15. minutuan, Ane Azkonak sartutako golari eskerz. Bigarren zatian, Maddi Torrek bigarren gola egin du 52. minutuan. Zuri-gorriek datorren denboraldian Erreginaren Kopako kanporaketa bat gutxiago jokatu beharko dute.
Naia Landaluzek 2028ra arte berritu du kontratua Athleticekin
Elastiko zuri-gorriarekin 100 partidatik gora jokatu dituen Orozkoko atzelariak beste bi denboraldiz luzatu du kontratua.
Valverde: “Hemen ikusi dut nire burua islatuta, aitortuta; klan bat gara eta hori da dagoena”
Larunbat honetan, Athleticek, Real Madrilen aurka neurtuko ditu, Valverderen azken partidan. Entrenatzaile zuri-gorria etxean egingo duen azken prentsaurrekoan agertu da eta partidaz, klubean izandako ibilbideaz eta Kopako garaipenaz hitz egin du bertan. (Bideoa gazteleraz).
Ane Azkonak Athleticen jarraituko du 2028ra arte
Aurrelari nafarrak hamar urte beteko ditu azaroan debuta egin zuenetik, eta bi denboraldiz luzatu du kontratua.