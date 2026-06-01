EZ DUTE KLUBEAN JARRAITUKO

Athleticek iragarri du Nerea Nevadok, Maite Zubietak eta Marta Sanadrik ez dutela taldean jarraituko

Nevadok eta Zubietak klub zuri-gorriarekin berritzeko aukera zuten, eta erabaki dute ez onartzea; Sanadrik ere, 2025-2026 denboraldian Alavesen utzita jokatu ostean, ez du Bizkaiko taldean jarraituko. 

Nerea Nevado, Athleticekin jokatutako partida batean. Argazkia: Europa Press.

J. E. R. | KIROLAK EITB

Athleticek iragarri du, astelehen honetan, Nerea Nevadok, Maite Zubietak eta Marta Sanadrik ez dutela talde zuri-gorrian jarraituko, ekainaren 30etik aurrera. Nevadok eta Zubietak Athleticekin berritzeko aukera zuten, eta erabaki dute ez onartzea; Sanadrik ere, 2025-2026 denboraldian Alavesen utzita jokatu ostean, ez du Bilboko taldean jarraituko.

Nevadok 142 partida jokatu ditu elastiko zuri-gorria jantzita, eta bederatzi gol sartu; Zubieta 103 neurketatan zelairatu da euskal taldearekin, hiru gol sartuta; eta Sanadrik, guztira, 36 partida jokatu ditu Athleticekin, eta bi gol egin.

“Athletic Clubek eskerrak eman nahi dizkie amaierara iristen ari den etapa honetan erakutsitako dedikazio eta profesionaltasunagatik, eta aurrerantzean zorterik onena opa die ibilbide pertsonal eta profesionalean”, amaitu du Athleticek bere web orrian argitaratutako oharra.

Emakume kirolariak Futbola Moeve F Liga Fitxaketak Athletic Club

