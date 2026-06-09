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Jon Uriarte: “Saiatu behar gara dugun talentua bertan gera dadin”

Jon Uriarte, Athleticeko presidentea
18:00 - 20:00

Jon Uriarte, Athleticen presidentea, gaur goizeko prentsaurrekoan

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jon Uriarte Athleticen presidenteak taldeak egindako denboraldiaren balorazioa egin du astearte honetan, prentsaurrekoan. Aurreikusitakoa baino sasoi okerragoa egin dutela onartu du.

Futbola Jon Uriarte Athletic Club Moeve F Liga

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