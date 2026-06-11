ATHLETIC
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Edin Terzic: “Ohore bat da eta oso harro sentiarazten nau Athleticekoa izateak”

Edin Terzic, entrenador del Athletic
18:00 - 20:00
Edin Terzicen lehen irudiak Lezama ezagutzen.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Athleticek entrenatzaile berriaren irudiak zabaldu ditu Lezama ezagutuz. Alemaniarrak ez du zalantzarik izan eta zaleei mezu bat bidali die: "San Mames sentitzeko irrikaz nago".

Futbola Athletic Club EA Sports Liga

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