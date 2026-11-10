El Alavés avanza en Copa tras golear a un digno Anaitasuna en Azkoitia (1-6)

La diferencia de cinco categorías entre ambos conjuntos apenas se ha notado en los primeros compases del encuentro. Anaitasuna no se ha encerrado atrás y ha tratado de salir con el balón jugado en varias ocasiones. Los primeros avisos han corrido a cargo de Mariano Díaz por parte babazorra, con un disparo efectuado desde dentro del área que se ha ido al lateral de la red, y en el bando de los locales otro tiro efectuado por Juaristi desde el exterior del área.

Miguel Rodríguez ha podido adelantar al Alavés en el minuto 16, pero su tiro cruzado se ha marchado fuera. El primer gol de partido ha llegado en el 27 con un potente disparo de Jonny Otto, que el guardameta local, Alain Sudupe, no ha acertado a despejar. El duro disparo del lateral gallego ha doblado las manos del portero de Anaitasuna.

Tras asestar el primer mazazo a los guipuzcoanos, los de Sánchez Flores han creado otro par de situaciones de peligro a balón parado, en sendos saques de esquina. En el minuto 33, Aramendi ha visto la cartulina amarilla por una falta sobre Xanet Olaiz. Poco después, en el 36, Mariano Díaz ha acrecentado la ventaja babazorra al aprovechar un buen pase en profundidad de Otto. El dominicano ha superado a Alain con un potente disparo al palo corto.

Pero los locales no se han resignado tras recibir el segundo golpe, y han acortado distancias en el marcador antes del descanso con una gran jugada colectiva culminada por Juaristi, que ha enviado al fondo de las mallas un gran servicio desde la banda. El asistente ha ganado línea de fondo para dejar una golosina en el interior del área con un magnífico pase atrás.