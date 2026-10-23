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Mañas: “Denbora gehiagorekin, garaipena lortuko genuen"
Alaveseko jokalariak Malagaren aurka lortutako berdinketari buruz hitz egin du (1-1) Mendizorrotzan jokatu den EA Sports Ligako 10. jardunaldiko partidan. Bere golak puntu bat salbatu du bere taldearentzat, eta "denbora gehiagorekin" garaipena lortuko zuketela azpimarratu du.
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