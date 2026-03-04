COPA DEL REY
Resumen del Real Sociedad-Athletic, partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey

Jugadores de la Real celebran el pase a la final
Los jugadores de la Real celebrando la victoria. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Real-Athletic Errege Kopako finalaurreko itzulerako partidaren laburpena
EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha ganado 1-0 al Athletic en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey. El equipo txuri-urdin ya tenía un gol de ventaja desde el partido de ida, por lo que ha logrado el pase al Sevilla por 2 a 0. Aquí el resumen del último encuentro.

La Real se clasifica para la final de la Copa del Rey tras eliminar al Athletic en el derbi disputado en Anoeta
Fútbol Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Anoeta Athletic Club Copa del Rey Ernesto Valverde Derbi Vasco Otras competiciones de fútbol

18:00 - 20:00
