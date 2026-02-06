Derbi entre el Athletic y la Real Sociedad en las semifinales de la Copa del Rey

Athletic Club-Real Sociedad y Atlético de Madrid-Barcelona son las dos eliminatorias de semifinales de la Copa del Rey, según ha deparado el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Las eliminatorias de ida se disputarán, en horario aún por definir, entre el martes 10 y jueves 12 de febrero, y la vuelta entre el martes 3 y jueves 5 de marzo.

En el derbi vasco, la ida se jugará en San Mamés y la vuelta en Anoeta.

La gran final, por su parte, se jugará el fin de semana del 18 y 19 de abril, en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

Semifinales Copa de la Reina

Mientras, Levante Badalona-Barcelona y Tenerife-Atlético Madrid son las dos semifinales de la Copa de la Reina.

Las semifinales se disputarán a doble partido. La ida será, en horario aún por definir, entre el martes 10 y el jueves 12 de marzo mientras que la vuelta será una semana después, entre el martes 17 y el jueves 19 del mismo mes.



La final se disputará el 16 de mayo en el Estadio Gran Canaria, en Las Palmas.