La Real Sociedad remonta la eliminatoria en la segunda parte ante el Alavés, y se clasifica para las semifinales de la Copa del Rey (2-3)

En medio de un gran ambiente en Mendizorrotza, el Alavés ha salido, de inicio, con más cambios que la Real Sociedad, en su once inicial. El Chacho Coudet ha puesto en la alineación titular a Raúl Fernández, Nahuel Tenaglia, Denis Suárez, Ander Guevara, Abde Rebbach y Aitor Mañas, mientras que, por parte de la Real, Rino Matarazzo ha confiado en Caleta-Car, Aihen y Turrientes.

En la primera mitad, el Alavés ha jugado mejor que la Real, con más chispa y acierto. El equipo vitoriano se ha adelantado pronto, en el minuto siete, por mediación de Abde, que ha chutado bien desde la frontal del área y ha batido a Remiro con un tiro que ha entrado ajustado al poste. La reacción de la Real Sociedad ha sido casi inmediata, porque en el minuto catorce, con un buen remate desde cerca, con la zurda, Mikel Oyarzabal ha empatado la eliminatoria.

Muy poco antes de la media hora de juego, Beñat Turrientes ha derribado dentro del área a Jonny Otto, y Toni Martínez ha transformado el penalti. Hasta el descanso, el Alavés se ha mostrado con más confianza que la Real, con las ideas más claras, y el 2-1 que recogía el marcador al término de la primera mitad parecía reflejar de forma correcta lo visto sobre el terreno de juego.

Raúl Fernández ha hecho una notable parada en un tiro de Guedes, ya en el segundo tiempo. En el minuto 64, el árbitro, Quintero González, tras revisarlo en el VAR, ha pitado otro penalti a favor del Alavés, después de que Caleta-Car haya agarrado de la camiseta a Toni Martínez; el propio delantero ha asumido la responsabilidad del lanzamiento, pero Álex Remiro, en una gran intervención, ha evitado el gol.

En el minuto 72, ha sido Raúl Fernández el que ha impedido el tanto. En un córner, la Real ha dispuesto de una oportunidad muy clara, pero el portero bilbaíno del Alavés, con la ayuda del poste, se ha hecho con el balón.

En el minuto 76, en una brillante jugada de ataque de la Real, Guedes ha marcado el gol del empate a dos. Con apenas un cuarto de hora de juego por delante, la eliminatoria quedaba, así, con todo por decidir. El tanto ha dado confianza a la Real, que se ha lanzado hacia arriba con más fuerza de lo que había podido hacerlo hasta entonces.

En otra gran acción ofensiva, en el minuto 80, Óskarsson se ha quedado solo ante Raúl, y ha logrado el 2-3. En apenas cuatro minutos, los de Matarazzo habían dado la vuelta al marcador, y cobraban así ventaja en la eliminatoria. La emoción ha sido enorme hasta el final del partido, pero el conjunto txuri-urdin ha sabido mantener el resultado y sellar, en definitiva, el billete para las semifinales.