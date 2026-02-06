SEMIFINALES
Los encuentros entre Athletic y Real Sociedad de semifinales de Copa serán el 11 de febrero y el 4 de marzo

Ambos duelos se disputarán en miércoles y tendrán lugar a partir de las 21:00 horas. San Mamés albergara el primero de ellos, mienttras que Anoeta será testigo del enfrentamiento definitivo.

Beñat Turrientes y Iñigo Ruiz de Galarreta pugnan por un balón durante el derbi disputado entre el Athletic y la real Sociedad el 1 de febrero de 2026.
Euskaraz irakurri: Athleticen eta Realaren arteko Kopako finalerdietako partidak otsailaren 11n eta martxoaren 4an izango dira
A. A. L. | EITB

Athletic Club y Real Sociedad se verán las caras en la eliminatoria de semifinales de Copa del Rey, según ha deparado el sorteo realizado este viernes.

La San Mamés albergará el partido de ida del derbi vasco copero, el miércoles 11 de febrero; mientras que el partido que servirá para decidir quién de los dos equipos alcanzará la final de La Cartuja el fin de semana del 18 y 19 de abril, tendrá lugar tres semanas más tarde, el miércoles 4 de marzo, en Anoeta.

Ambos duelos se disputarán a partir de las 21:00 horas.

Por su parte, la otra eliminatoria en la que se verán las caras Barcelona y Atlético de Madrid se dilucidará el jueves 12 de febrero (21:00) y el martes 3 de marzo (21:00).

