Athletic Club y Real Sociedad se verán las caras en la eliminatoria de semifinales de Copa del Rey, según ha deparado el sorteo realizado este viernes.

La San Mamés albergará el partido de ida del derbi vasco copero, el miércoles 11 de febrero; mientras que el partido que servirá para decidir quién de los dos equipos alcanzará la final de La Cartuja el fin de semana del 18 y 19 de abril, tendrá lugar tres semanas más tarde, el miércoles 4 de marzo, en Anoeta.

Ambos duelos se disputarán a partir de las 21:00 horas.

Por su parte, la otra eliminatoria en la que se verán las caras Barcelona y Atlético de Madrid se dilucidará el jueves 12 de febrero (21:00) y el martes 3 de marzo (21:00).