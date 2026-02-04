La novedosa alineación de Valverde ha comenzado el partido bastante adelantada y acertada en la presión. Los primeros 10 minutos del conjunto rojiblanco han constituido una buena puesta en escena, pero los leones no han tardado en dar un pasito atrás, forzados por el empuje valencianista.

El equipo che ha gozado de varias aproximaciones peligrosas que no ha sabido concretar. Una jugada de Danjuma ha acabado con el holandés en el suelo cerca del área, pero el colegiado no ha decretado penalti sino saque de esquina. Posteriormente, ha ocurrido algo similar en el área contraria Selton tras botar un saque de esquina, pero el árbitro tampoco ha pitado nada.

Un potente disparo de Nico Serrano, que Dimitrievski ha mandado a córner, ha sido lo más remarcable de los rojiblancos. Poco después el Athletic ha encontrado el premio del gol en una jugada aislada, una falta botada por Navarro, que ha introducido en propia meta Sadiq, de cabeza (0-1). Pero, como es costumbre esta temporada, la alegría le ha durado poco al Athletic, ya que el equipo de Carlos Corberán ha empatado tras un grave error de Padilla, que no ha acertado a blocar un centro lateral y ha dejado el balón en las botas del propio Sadiq, que no desaprovechado el regalo del meta mexicano.

El Athletic se ha rehecho bien al gol valencianista y ha tenido varias ocasiones para volver a adelantarse en el marcador, pero ni Jauregizar, en un remate de cabeza, ni Izeta han acertado ante la puerta de Dimitrievski.

En la segunda parte, tras varias escaramuzas de los dos equipos, Foulquier ha estrellado el balón en el palo, en la mejor jugada hilvanada por el Valencia en todo el partido. Valverde ha introducido a los hermanos Williams, Galarreta, Yuri y Guruzeta en el terreno de juego, y ha empezado a dominar el choque.

Poco después ha llegado la jugada que ha podido desequilibrar de nuevo el encuentro en favor del Athletic. El colegiado ha decretado penalti por mano en el área valencianista. Sin embargo, Dimitrievski ha parado la pena máxima lanzada por Jauregizar. Así, la extraordinaria ocasión para volver a ponerse por delante en el luminoso se ido al limbo.

Sin embargo, los leones no han decaído en su empeño y han encontrado el segundo y definitivo gol en una nueva conexión de los hermanos Williams, Nico centra e Iñaki remata a la red. El Athletic ha sido mejor que el Valencia en la segunda parte, y ha vencido gracias al gol de Iñaki Williams en el descuento.