Copa del Rey
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Athletic se mete en semifinales gracias a un once alternativo y la conexión Williams (1-2)

En la primera parte, los leones se han adelantado en el marcador gracias a un gol en propia meta de Sadiq, que poco después ha empatado el encuentro tras un grosero error de Padilla. Tras el descanso, los rojiblancos han desperdiciado un penalti, pero los Williams han certificado el pase en el descuento.
Nico-e-Iñaki-Williams-celebran-el-de-copa-con-sus-compañeros

Nico e Iñaki Williams celebran el decisivo gol del descuento con sus compañeros. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Athleticek 1-2 irabazi dio Valentziari Mestallan, eta Errege Kopako finalerdietarako sailkatu da
author image

E. L. H. | EITB

Última actualización

El Athletic se ha plantado una vez más en las semifinales de la Copa del Rey Tras vencer al Valencia en Mestalla por 1-2. El entrenador rojiblanco, Ernesto Valverde, ha presentado un once repleto de no habituales, que, en general, han dado la talla en el choque. Así, el Athletic disputará su sexta semifinal de Copa en las últimas siete temporadas.

Resumen del Valencia-Athletic (1-2)

La novedosa alineación de Valverde ha comenzado el partido bastante adelantada y acertada en la presión. Los primeros 10 minutos del conjunto rojiblanco han constituido una buena puesta en escena, pero los leones no han tardado en dar un pasito atrás, forzados por el empuje valencianista.

El equipo che ha gozado de varias aproximaciones peligrosas que no ha sabido concretar. Una jugada de Danjuma ha acabado con el holandés en el suelo cerca del área, pero el colegiado no ha decretado penalti sino saque de esquina. Posteriormente, ha ocurrido algo similar en el área contraria Selton tras botar un saque de esquina, pero el árbitro tampoco ha pitado nada.

Un potente disparo de Nico Serrano, que Dimitrievski ha mandado a córner, ha sido lo más remarcable de los rojiblancos. Poco después el Athletic ha encontrado el premio del gol en una jugada aislada, una falta botada por Navarro, que ha introducido en propia meta Sadiq, de cabeza (0-1). Pero, como es costumbre esta temporada, la alegría le ha durado poco al Athletic, ya que el equipo de Carlos Corberán ha empatado tras un grave error de Padilla, que no ha acertado a blocar un centro lateral y ha dejado el balón en las botas del propio Sadiq, que no desaprovechado el regalo del meta mexicano.

El Athletic se ha rehecho bien al gol valencianista y ha tenido varias ocasiones para volver a adelantarse en el marcador, pero ni Jauregizar, en un remate de cabeza, ni Izeta han acertado ante la puerta de Dimitrievski.

En la segunda parte, tras varias escaramuzas de los dos equipos, Foulquier ha estrellado el balón en el palo, en la mejor jugada hilvanada por el Valencia en todo el partido. Valverde ha introducido a los hermanos Williams, Galarreta, Yuri y Guruzeta en el terreno de juego, y ha empezado a dominar el choque.

Poco después ha llegado la jugada que ha podido desequilibrar de nuevo el encuentro en favor del Athletic. El colegiado ha decretado penalti por mano en el área valencianista. Sin embargo, Dimitrievski ha parado la pena máxima lanzada por Jauregizar. Así, la extraordinaria ocasión para volver a ponerse por delante en el luminoso se ido al limbo.

Sin embargo, los leones no han decaído en su empeño y han encontrado el segundo y definitivo gol en una nueva conexión de los hermanos Williams, Nico centra e Iñaki remata a la red. El Athletic ha sido mejor que el Valencia en la segunda parte, y ha vencido gracias al gol de Iñaki Williams en el descuento.

Iñaki-Williams-zona-mixta-valencia-copa
18:00 - 20:00
Iñaki Williams: "Estoy contento por Nico porque me ha dicho que está viendo la luz en su lesión"

- Ficha técnica:

1 - Valencia: Dimitrievski: Foulquier, Cömert, Copete (Tárrega, m.59), Jesús Vázquez; Rioja, Pepelu, Ugrinic (Guido Rodríguez, m.89), Danjuma (Diego López, m.77); Lucas Beltrán (Ramazani, m.77) y Sadiq (Hugo Duro, m.59).

2 - Athletic: Padilla; Gorosabel, Monreal, Laporte (Ruiz de Galarreta, m.59), Lekue; Jauregizar, Vesga (Yuri, m.59); Nico Serrano, Selton (Nico Williams, m.70), Robert Navarro (Iñaki Williams, m.70); y Izeta (Guruzeta, m.59).

Goles: 0-1, m.26: Sadiq (pp). 1-1, m.35: Sadiq. 1-2, m.96: Iñaki Williams.

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité catalán). Amonestó a Corberán (m.87) y Diego López (m.97) por parte de los locales y a Valverde (m.87) por parte de los visitantes.

Incidencias: partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre disputado en el Estadio de Mestalla ante 46 931 espectadores.

Iñaki Williams: "Estoy contento por Nico porque me ha dicho que está viendo la luz en su lesión"
Fútbol Athletic Club Nico Williams Copa del Rey Ernesto Valverde

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X