Luis Sabalza eta Jokin Aperribay itxaropentsu Kopako aukera aprobetxatzeko

Luis Sabalza, Asier Aranguren y Jokin Aperribay
18:00 - 20:00
Luis Zabalza, Asier Aranguren eta Jokin Aperribay, Getarian.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Luis Sabalza Osasunako presidenteak eta Jokin Aperribay Realeko presidenteak Getarian bazkaldu dute Anoetan jokatuko den Errege Kopako derbiaren aurretik. Espero bezala, bakoitzak bere taldea animatu du, Ligari begira motibatuko dituen garaipena lortzeko itxaropenarekin.

Bideoa: Asteartean Realak eta Osasunak Errege Kopako final-zortzirenetako derbia jokatuko dute Donostian
Futbola Real Sociedad Jokin Aperribay Osasuna Errege Kopa Futboleko beste lehiaketa batzuk Luis Sabalza

