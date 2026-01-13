Errege Kopa
Lanegunak giroa kendu dio Realaren eta Osasunaren arteko Kopako derbiaren atarikoari

Dos aficionados de Osasuna en la parte vieja donostiarra Copa del Rey
18:00 - 20:00

Osasunaren bi zale Donostiako Alde Zaharrean. Irudia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Talde baten zein bestearen jarraitzaileek laneguna dute eta, beraz, gutxi dira eguneko lehen ordutik atarikoaz gozatu ahal izan duten zortedunak. Arratsaldeko azken orduetara arte ez dira Donostiako kaleak futbol giroaz beteko.

Futbola Real Sociedad Osasuna Errege Kopa Futboleko beste lehiaketa batzuk

